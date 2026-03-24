Zambie : Donald Trump conditionne l’aide américaine à l’accès aux ressources minières

La Maison Blanche a proposé d’allouer 320 millions de dollars au renforcement du système de santé de la Zambie en 2026, mais cette aide est assortie d’une condition : la signature d’un accord bilatéral couvrant notamment l’exploitation des ressources minières du pays.

Sur le terrain, la nouvelle a suscité une vive émotion parmi les acteurs de la santé qui dénoncent une forme de pression inacceptable. L’ONG Health Gap, dirigée par Asia Russel, a rendu public le mémorandum d’entente évoquant les modalités de ce partenariat.

Selon Health Gap, le document précise que le déblocage des fonds destinés à la lutte contre le VIH, la tuberculose, le paludisme et d’autres urgences sanitaires serait subordonné à des engagements donnant accès aux gisements zambiens. Pour les défenseurs de la santé, lier une aide humanitaire à des concessions sur les sous-sols revient à mettre en péril des populations vulnérables.

Asia Russel alerte sur la nature déséquilibrée de ces négociations : manipuler l’aide dans le domaine sanitaire est, à ses yeux, particulièrement choquant car les épidémies ne s’arrêtent pas aux frontières et toute entrave aux soins affecte l’ensemble des communautés.

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Réactions régionales et précédents

Le voisin zimbabwéen a récemment décliné une proposition comparable, estimant que l’aide au développement ne doit pas servir d’instrument pour sécuriser des ressources stratégiques. Ce refus est cité par plusieurs ONG comme un précédent significatif dans la région.