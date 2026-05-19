Réduire la douleur pendant l’accouchement: le Bénin lance une campagne sur la péridurale obstétricale

Le jeudi 21 mai 2026, le Bénin donnera le coup d’envoi de la phase opérationnelle d’une campagne dédiée à l’analgésie péridurale en obstétrique, une technique médicale visant à réduire les douleurs ressenties par les femmes pendant l’accouchement.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique d’amélioration de la prise en charge maternelle dans les structures sanitaires du pays.

Cinq établissements hospitaliers sont retenus pour cette phase pilote: le CHUMEL de Cotonou, le CHU départemental de l’Ouémé, le Centre hospitalier départemental du Mono, l’Hôpital de zone de Ouidah et le CHU Abomey‑Calavi Sô‑Ava.

Le lancement officiel aura lieu au CHUMEL en présence du ministre de la Santé, le Professeur Benjamin Hounkpatin, ainsi que de plusieurs partenaires techniques.

Selon le coordonnateur de la campagne, le maître de conférences agrégé Joseph Akodjenou, l’opération se déroulera du 21 au 28 mai 2026. Elle vise à informer les femmes enceintes et le grand public sur les avantages de la péridurale, tout en renforçant l’accompagnement médical.

Au total, 50 femmes arrivées à terme, identifiées dans les structures concernées, bénéficieront gratuitement de cette technique innovante, marquant une étape importante dans la modernisation des soins obstétricaux au Bénin