BENIN WEB TV

Réduire la douleur pendant l’accouchement: le Bénin lance une campagne sur la péridurale obstétricale

Le jeudi 21 mai 2026, le Bénin donnera le coup d’envoi de la phase opérationnelle d’une campagne dédiée à l’analgésie péridurale en obstétrique, une technique médicale visant à réduire les douleurs ressenties par les femmes pendant l’accouchement.

Edouard Djogbénou
Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Le à · MàJ le
Santé
374vues
Réduire la douleur pendant l’accouchement: le Bénin lance une campagne sur la péridurale obstétricale
Publicité
1 min de lecture
Google News

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique d’amélioration de la prise en charge maternelle dans les structures sanitaires du pays.

Cinq établissements hospitaliers sont retenus pour cette phase pilote: le CHUMEL de Cotonou, le CHU départemental de l’Ouémé, le Centre hospitalier départemental du Mono, l’Hôpital de zone de Ouidah et le CHU Abomey‑Calavi Sô‑Ava.

Le lancement officiel aura lieu au CHUMEL en présence du ministre de la Santé, le Professeur Benjamin Hounkpatin, ainsi que de plusieurs partenaires techniques.

Selon le coordonnateur de la campagne, le maître de conférences agrégé Joseph Akodjenou, l’opération se déroulera du 21 au 28 mai 2026. Elle vise à informer les femmes enceintes et le grand public sur les avantages de la péridurale, tout en renforçant l’accompagnement médical.

Au total, 50 femmes arrivées à terme, identifiées dans les structures concernées, bénéficieront gratuitement de cette technique innovante, marquant une étape importante dans la modernisation des soins obstétricaux au Bénin

Articles liés

Afrique du Sud: le dossier Kemi Séba renvoyé pour les plaidoiriesPrestation de serment de Wadagni : aucune présence de chef d’État étranger annoncéeRéduire la douleur pendant l’accouchement: le Bénin lance une campagne sur la péridurale obstétricaleBénin : voici comment se déroulera la prestation de serment de Romuald Wadagni
Merci pour votre lecture — publicité