Zambie: 03 femmes arrêtées pour avoir forcé un fou à une séance de jambe en l’air

Trois femmes Kitwe ont été arrêtées par la police pour avoir forcé un homme mentalement instable à les satisfaire s3xuellement. L’incident s’est produit le 4 septembre au marché de Mindolo et a maintenant suscité une vague d’indignation après la diffusion de la vidéo.

La sous-commissaire de police de Copperbelt, Sharon Zulu, a confirmé l’arrestation des suspects identifiés comme étant Thandiwe Phiri, Kangwa Chembeya et Mary Mugala. Selon l’officier, les femmes ont été arrêtées suite à une vague de protestation des populations du quartier.

En effet, les trois dames buvaient de la bière dans la maison qu’elles partagent ensemble à Mindolo lorsqu’elles ont invité la victime, un malade mental qui reste dans leur quartier à se joindre à elles. Ces dernières ont donné des bières à boire à la victime pour le saouler afin de l’inciter à avoir des relations s3xuelles avec Phiri pendant que Chembeya prenait une vidéo de l’acte.

Après l’acte, Chembeya avait conservé la vidéo dans son téléphone, et l’avait ensuite diffusé sur les réseaux sociaux. Des résidants du quartier l’ont vu sur les réseaux sociaux et l’ont signalé à la police. Dès réception du rapport, la police a ouvert une enquête et a réussi à appréhender les trois femmes derrière la vidéo. Les trois sont actuellement détenues pour deux chefs d’accusation.

Le responsable de la police dans sa déclaration aux médias locaux a également demandé aux membres de la communauté susceptibles de connaître la famille de la victime de se présenter au poste de police pour un interrogatoire en toute discrétion.