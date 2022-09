Zagreb – Chelsea : les compos officielles, avec Aubameyang titulaire et Edouard Mendy sur le banc

Chelsea se déplace sur la pelouse du Dinamo Zagreb ce mardi, pour le compte de la première journée de la Ligue des Champions. Découvrez les compositions officielles des deux équipes.

On y est. Après des mois de pause, la Ligue des Champions est de retour ce mardi avec la première journée de la phase de poule. Dans le groupe E, Chelsea se déplace sur la pelouse du Dinamo Zagreb dans un duel totalement à leur portée. Pour cette rencontre, l’entraîneur des Blues Thomas Tuchel a fait des choix forts, à commencer par la titularisation de Kepa Arrizabalaga à la place d’Edouard Mendy. En attaque, la nouvelle recrue, Pierre Emerick Aubameyang, est alignée. Il sera soutenu par Havertz et Raheem Sterling.

De leur côté, les Croates s’articulent en 3-5-2 avec Dominik Livaković dans les cages derrière Sadegh Moharrami, Josip Šutalo et Dino Perić. Dans l’entrejeu, on retrouve Arijan Ademi, Josip Mišić et Luka Ivanušec alors que Bruno Petkovic et Mislav Oršić sont associés en attaque.

Les compos officielles

Dinamo Zagreb : Livakovic – Moharrami, Sutalo, Peric – Ristovski, Ademi, Misic, Ivanusec, Ljubicic – Petkovic, Orsic

Chelsea : Kepa – Azpilicueta, Koulibaly, Fofana – James, Mount, Kovacic, Chilwell – Havertz, Sterling – Aubameyang