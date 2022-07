Yvidero: la web humoriste dévoile des photos de son baby bump

La web humoriste Yvidero vient de faire une nouvelle apparition sur la toile, deux mois après l’annonce officielle de sa deuxième grossesse. Elle a dévoilé une série d’image sur sa page Facebook ce mercredi 06 juillet 2022.

Yvidero, l’animatrice et web humoriste ivoirienne, après avoir annoncé qu’elle attend son deuxième enfant, il y a environ deux mois a dévoilé une série de photos, issue de sa première séance de shooting avec sa grossesse.

Marqués par sa touche d’africanité apportée aux images, les publications récoltent déjà des vagues de commentaires plaisants. Sa communauté de fan n’a pas manqué de lui souhaiter une bonne fin de grossesse, tout en espérant vivement qu’elle accouche sainement.

@: Facebook

@: Facebook

@: Facebook

@: Facebook

Pour rappel, lors d’un entretien accordé au média ivoirien, Actu People, l’animatrice télé avait fait des révélations à cœur ouvert sur les différents dessous de sa nouvelle grossesse. La nouvelle maman a laissé entendre qu’elle avait connu beaucoup de difficultés avant de concevoir cette nouvelle grossesse.

A en croire Yvidero, après la naissance de sa fille Romane en 2014 en France, elle a rencontré assez de difficultés avant de connaitre cette nouvelle joie d’être maman. « 7 ans après, j’avais des difficultés », s’est-elle confié.

Elle a poursuivi en révélant que la venue du petit frère ou petite sœur de Romane a été possible grâce aux recours faites aux différents types de médecine. « On a cherché (…) C’est grâce à la médecine moderne et traditionnelle et avec beaucoup de prières » a notifié Yvidero avec beaucoup de gratitude dans le regard.