Vanessa Bryant répond aux rumeurs de grossesse et de remariage sur Instagram

Vanessa Bryant en a assez des rumeurs et elle le fait savoir. La veuve de Kobe Bryant a violemment recadré ceux qui l’annoncent enceinte et sur le point de se remarier, en se moquant ouvertement de ces bruits qui enflamment les réseaux sociaux.

Sur Instagram, Vanessa a reposté un message de fan qui la défend, puis a dégainé une réplique assassine : « Vous pouvez décider une bonne fois… je suis enceinte pour la 100ᵉ fois ou je me remarie ? ». Une phrase cinglante qui vise directement les blogs people et les comptes à potins qui spéculent sur sa vie depuis des mois.

Ce n’est pas la première fois que la mère de famille doit démentir ce type de rumeurs. Déjà l’an dernier, elle avait utilisé un mème de Rihanna pour faire comprendre qu’elle n’était ni enceinte ni pressée de refaire sa vie, mais déterminée à « protéger sa paix » et à profiter de l’été.

Depuis la mort tragique de Kobe et de leur fille Gianna, Vanessa reste sous le feu des projecteurs, qu’elle le veuille ou non. Héritière d’un empire et figure emblématique de la NBA par ricochet, elle voit chaque apparition publique disséquée, chaque tenue, chaque photo interprétée comme un « indice » de grossesse ou de romance.

En une story, elle a remis les pendules à l’heure : pas de bébé, pas de mariage, et surtout, pas de comptes à rendre sur sa vie sentimentale. Un message clair à ceux qui veulent écrire son histoire à sa place.