Yvidero : la menace voilée de la web-humoriste ivoirienne à ses détracteurs …

Il y a quelques jours, la web-humoriste ivoirienne, Yvidero, a envoyé un message fort à ses détracteurs. Cette sortie fracassante de la présentatrice-télé survient, au lendemain du décès du chanteur du couper-décaler, DJ Brico.

Visiblement, Yvidero n’est pas d’accord avec le comportement de certains internautes, qui attendent la mort des gens pour partager leurs photos sur les réseaux sociaux, soi-disant pour leur rendre hommage. La web-humoriste ivoirienne l’a, publiquement, mentionné, à la faveur d’une récente sortie sur sa page Facebook.

Après le décès du chanteur ivoirien, DJ Brico, comme c’est devenu l’habitude de la plupart des internautes, la triste nouvelle a, abondamment, été relayée sur les réseaux sociaux. Cette démarche, qui consiste à donner l’information et à rendre hommage au disparu, n’a pas été du goût de certaines personnes. Au rang de ces dernières, l’animatrice de télé, Yvidero, a tenu à le faire savoir, via une publication sur la toile.

« Le jour de ma mort-là (…) »

C’est ainsi que la célébrité ivoirienne s’est saisie de sa page Facebook, pour dénoncer cette attitude qu’ont les gens, à publier les photos des personnes décédées, avant même que certains membres de leurs familles n’en soient au courant.

Dans la foulée, Yvidero a envoyé un message fort, qui frise la menace, à toux ceux qui s’aviseront de poster sa photo sur la toile, après sa mort. « Vous êtes pressés pour poster photo de quelqu’un, qui est mort. Certains membres de sa famille ne sont même pas au courant mais pour like KPA Co, c’est pas ce que tu m’as dit. Dans sa maladie, tu étais où, tu lui as apporté quoi ? », s’est-elle indignée, avant d’ajouter : « Le jour de ma mort-là, réfléchissez avant de poster ma photo, parce que je vais venir vous chercher. »

Entre autres faits divers, dont fait l’objet Yvidero, depuis un moment, on peut citer sa brouille avec l’influenceur et chanteur, Apoutchou National. Il faut dire que les deux personnalités ivoiriennes ne sont plus en bons termes.

Dans cette optique, le fils de Bleu Brigitte a, récemment, tiré à boulets rouges sur Yvidero, après que l’animatrice a critiqué l’influenceur, au sujet de son clash avec Bamba Ami Sarah. « Si ce n’est pas les relations, toi tu ne peux pas être animatrice, en Côte d’Ivoire. Tu ne peux pas prendre la parole, même. Tu fais quoi même de bon, tu apportes quoi à la Côte d’Ivoire ? », avait-il lâché.