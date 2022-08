Yvidero enceinte : la web humoriste dévoile enfin les causes de sa perte de poids

La web comédienne ivoirienne Yvidero sera maman pour une deuxième fois. Elle ne cesse de partager les images de son baby bump avec ses fans. Cette dernière qui paraît de plus en plus amaigrie, a enfin levé un coin de voile sur les causes de son état actuel.

D’ici quelques semaines, la chroniqueuse et web star Yvidero va accoucher de son deuxième bout de chou. Elle ne cesse donc pas de s’afficher régulièrement sur la toile, pour le grand bonheur de ses fans. Mais les internautes ont remarqué qu’elle présente de plus en plus une apparence amaigrie. Et ces derniers s’inquiètent donc pour elle.

Un internaute, qui est un peu plus proche d’elle lui a alors posé la question de savoir la cause de sa perte de poids. Yvidero lui a alors révélé qu’elle avait été malade. A l’en croire, elle souffrait du paludisme ; raison pour laquelle, elle avait perdu du poids.

Et vous savez tous les dangers liés au paludisme que court une femme enceinte. Mais fort heureusement qu’elle a déjà recouvert sa santé. Dans sa réponse, la chroniqueuse a rassuré sa communauté de fans sur son état actuel. « Ça va mieux, merci » a conclu Yvidero.