Yul Edochie: l’acteur dénonce « l’hypocrisie s3xuelle » des africains

En se référant au scandale de s3xtape de la chanteuse Tiwa Savage, le célèbre acteur de Nollywood Yul Edochie a ouvertement dénoncé « l’hypocrisie s3xuelle » qui prend de plus en pleur d’ampleur dans les sociétés africaines.

Fatigué d’être critiqué depuis l’officialisation de son union avec sa deuxième femme qui lui a même donné en enfant, Yul Edochie ne cesse de cracher sa colère à ses détracteurs. Après s’être justifié à plusieurs reprises, l’acteur vient de surfer sur un nouveau détail relatif à la s3xtape de Tiwa Savage pour dire ses vérités à sa communauté.

En octobre 2021 passé, qu’il vous souvienne qu’une vidéo obscène de la reine de l’Afropop, Tiwa Savage avait fuité sur les réseaux sociaux. Au milieu de la polémique, la chanteuse était montée au créneau pour expliquer les circonstances dans lesquelles la vidéo s’était retrouvée sur la toile. Régissant à la polémique, Yul Edochie avait publiquement félicité et encouragé Tiwa Savage pour avoir assumé sur toute la ligne. Un soutien qui lui a valu après beaucoup critiques.

Plusieurs mois après ce scandale, la star du cinéma est revenue sur le sujet ce vendredi 1er juillet. En donnant son opinion sur Tiwa Savage qui semble déjà s’être remise de cette épreuve, Yul Edochie a révélé comment il avait été insulté par un politicien qui n’était pas du tout d’accord lorsqu’il a soutenu la chanteuse nigériane.

« Je me souviens qu’après la réaction de Tiwa, J’ai posté sa photo sur ma page Instagram et je l’ai encouragée à tenir ferme et être forte. La première personne à m’appeler était un de mes amis politiciens. Il m’a condamné d’avoir soutenu Tiwa. Le même gars est marié mais change de copine toutes les semaines. DES HYPOCRITES PARTOUT ! », a déploré le fils de l’acteur Peter Edochie.