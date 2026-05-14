Matthieu Delormeau évincé de TBT9 après s’en être pris à un technicien selon Cyril Hanouna

Matthieu Delormeau, chroniqueur bien connu du paysage audiovisuel français, n’a plus fait d’apparition sur le plateau de l’émission « Tout beau, tout neuf » depuis plusieurs jours, suscitant questions et spéculations. Selon les explications fournies par Cyril Hanouna, producteur et animateur de l’émission, cette absence serait liée à un incident survenu en coulisses entre Matthieu Delormeau et un technicien. Ce retrait soudain de l’antenne, alors que l’animateur venait récemment de publier un livre autobiographique où il relatait ses combats personnels, attire l’attention sur des tensions internes au sein de la production.

Le 23 avril dernier, Matthieu Delormeau partageait avec émotion son parcours dans Addictions : « Il a suffi d’une fois… », un ouvrage dans lequel il revenait sur une période difficile de sa vie marquée par des choix parfois destructeurs. À 52 ans, l’ancien animateur de NRJ12 s’était confié sur ses démons, notamment la drogue, témoignant d’un long processus de reconstruction. Depuis son intégration dans la bande de l’émission de W9, « Tout beau, tout neuf », Delormeau semblait retrouver une dynamique avec ses collègues, encouragé notamment par le soutien de Cyril Hanouna, avec qui il collabore depuis plus de dix ans.

Or, ce climat s’est récemment assombri, à quelques semaines des vacances d’été, lorsque Matthieu Delormeau a brusquement disparu des écrans sans explications publiques immédiates. Cette disparition a rapidement fait réagir la communauté des téléspectateurs et suscité de vives discussions sur les réseaux sociaux, où la question d’un possible conflit en coulisses a été posée. Face à la curiosité grandissante, Cyril Hanouna a tenu à éclaircir la situation lors de l’émission du 13 mai, ouvrant une porte sur ce qui s’était passé.

Matthieu Delormeau écarté de l’antenne après une altercation avec un technicien

Au cours de l’émission du 13 mai, Cyril Hanouna a tenu à faire preuve de transparence en abordant la situation de son collaborateur. Il a ainsi révélé qu’une altercation avait éclaté entre Matthieu Delormeau et Amaury, un technicien en poste depuis le début de l’émission. Selon l’animateur, Delormeau était arrivé en retard le jour de l’incident et le régisseur avait simplement rappelé que le respect des horaires fait partie des règles de production. Une contrariété a alors surgi, Matthieu Delormeau ne respectant pas immédiatement les consignes et manifestant son énervement.

Pour calmer la situation, les équipes de production auraient conseillé à Matthieu Delormeau de rentrer chez lui ce jour-là afin d’éviter une escalade. Cyril Hanouna a souligné que le technicien Amaury a agi conformément à ses fonctions, rappelant la nécessité du cadre professionnel sur un plateau. Selon une source proche rapportée par nos confrères de Voici, la tension a dépassé un simple désaccord verbal. Matthieu Delormeau aurait proféré des propos très durs à l’encontre d’Amaury, en le traitant de « technicien de merde » et menaçant de le faire renvoyer. Une réaction qui aurait provoqué la colère de l’équipe, au point que la sécurité a dû intervenir et maîtriser l’ancien animateur.

Cyril Hanouna a assuré que Matthieu Delormeau pourrait revenir sur le plateau lorsqu’il le souhaitera, la porte restant ouverte, même si l’ambiance demeure tendue à ce stade. Ce décalage entre les relations officielles et les incidents de coulisses est souvent source de bouleversements médiatiques, particulièrement dans le cadre de productions télévisuelles à forte audience comme « Tout beau, tout neuf ».