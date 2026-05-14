Cannes 2026 : Ariane Massenet se souvient de son ensemble en soie orange cauchemardesque

En pleine promotion de son dernier livre Mères et filles, paru le 24 avril 2026 aux éditions de La Martinière, Ariane Massenet multiplie les interviews et apparitions médiatiques. Ce mardi 12 mai, l’animatrice était invitée exceptionnelle sur le plateau de Télématin, où elle a discuté avec Mathilde Terrier de son ouvrage coécrit avec sa sœur Béatrice Massenet, mais aussi de moments marquants de sa carrière, notamment une expérience traumatisante lors du Festival de Cannes.

Cette année, alors que s’ouvre la 79e édition du célèbre festival, Ariane Massenet a revisité un souvenir resté douloureux : sa première montée des marches en 1997. Invitées à l’époque par Jeanne Moreau qui officiait comme maîtresse de cérémonie à l’occasion du cinquantième anniversaire du festival, Ariane était son assistante et servait de relais avec la chaîne Canal+. Si les quinze jours passés en compagnie de l’actrice ont été « absolument fabuleux », l’épisode final a laissé un goût amer à l’animatrice.

Jeanne Moreau avait demandé à Ariane de monter les marches avec elle, ce qui a plongé l’animatrice dans un stress intense. Ne s’étant jamais préparée à cette exposition publique, elle n’avait alors qu’une tenue à portée de main : un ensemble en soie orange, choisi plus par défaut que pour son aspect glamour. Cette matière délicate avait ses inconvénients, surtout dans un contexte de nervosité exacerbée. Ariane relate ainsi les désagréments liés à la transpiration visible sur le tissu coloré, ce qui l’a rendue encore plus mal à l’aise devant l’objectif des photographes.

Ariane Massenet traumatisée par le Festival de Cannes

Le jour de cet événement marquant, la tension était telle qu’Ariane Massenet sentait « la panique totale » s’emparer d’elle à l’idée de monter les célèbres marches. Selon ses propres termes, c’était un « énorme traumatisme ». Elle décrit un moment où, en sortant de la voiture à côté de Jeanne Moreau, elle se retrouva encerclée par une horde de photographes concentrés sur la maîtresse de cérémonie. Dans ce tumulte, Ariane entendit même une remarque désobligeante : « La orange dégage », allusion à sa tenue jugée inappropriée par certains présents.

Au-delà de la tenue et du trac, cette expérience a marqué Ariane Massenet d’une empreinte durable, notamment parce qu’elle n’avait pas anticipé une telle exposition médiatique. Son statut d’assistante l’avait placée dans une position délicate, oscillant entre discrétion et visibilité publique.

« À Canal, ça a fait rire tout le monde »

Cette mésaventure sur la Croisette n’a pas été tenue secrète. En effet, Ariane Massenet a pris l’initiative de partager cette histoire après coup, mais avec beaucoup d’autodérision. Sur le plateau de Télématin, elle a confié que chez Canal+, la scène avait suscité beaucoup d’amusement. Son récit quelque peu maladroit lui valut même le surnom de « bouton d’or » au sein de la chaîne, une référence à sa tenue orange et à sa posture hésitante.

Ce surnom humoristique témoigne de l’ambiance conviviale de ses collègues face à cette anecdote étonnante, qui avec le temps est devenue une anecdote populaire parmi son entourage professionnel. Malgré la pression et le stress de cet instant mémorable, Ariane Massenet a su garder un esprit léger sur cet épisode, qui reste une page marquante de son parcours dans le monde du spectacle et des médias.