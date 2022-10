Youth League: l’OM écartelé par le Sporting CP

En attendant les séniors, l’équipe espoir de l’OM défiait son homologue du Sporting dans le cadre de la troisième journée de Youth League. Et les Français se sont inclinés sur le score de 6-0.

L’équipe espoir de l’Olympique de Marseille a essuyé ce mardi sa deuxième défaite en Youth League. Les jeunes phocéens se sont en effet inclinés face au Sporting, dans le cadre de la troisième journée des phases de groupe. Dans un match disputé au Vélodrome, les locaux ont été battus sur le score sans appel de 6-0.

Dépassés par l’enjeu, les Marseillais ont très tôt baissé pavillon. L’équipe française n’aura en effet tenu que 20 minutes face à l’armada offensive des Portugais. Lesquels ont lancé leur machine à but un peu avant la demi-heure grâce à Rodrigo Ribeiro (1-0, 26e). Ce dernier, très remuant s’est ensuite mué en donneur de caviars. D’abord pour Samuel Loureiro Carvalho Justo (2-0, 40e) puis pour Mateus Fernandes (3-0, 41e).

Un score large qui ne comblait cependant pas l’appétit visiblement vorace des visiteurs qui ont marqué quatre autres buts au retour des vestiaires. Comme en première période, Rodrigo Ribeiro a porté le score à 4-0 pour son doublé dans cette partie ( 49e). Mateus Fernandes (5-0, 52e) et Afonso Moreira (6-0, 59e) vont le suivre dans la foulée pour rendre l’addition encore plus salée. Score final: 6-0.

L’OM s’incline donc et voit son billet qualificatif pour les huitièmes de finale lui échapper davantage. Au classement, le Sporting reste leader avec 7 points, soit 2 de plus que l’Eintracht (2e, 5 points) et 4 sur Tottenham (3e, 3 points). Les Phocéens ferment la marche avec un seul point.