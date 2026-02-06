Youth League – 8es de finale : PSG vs HJK Helsinki, Real Madrid vs Chelsea

Le PSG U19 affrontera le club finlandais d’HJK Helsinki lors des 8es de finale de la Youth League, après les éliminations successives de l’OM et de l’AS Monaco qui laissent désormais le club parisien comme seul représentant de la Ligue 1 à ce stade de la compétition jeunesse.

En 16es de finale, les jeunes Franciliens avaient validé leur billet en dominant largement le FC Dinamo Minsk sur la pelouse du Campus de Poissy (4-0), performance qui les propulse vers ce rendez-vous continental.

Le tirage au sort, organisé vendredi à Nyon dans les locaux du football européen, a placé le PSG face à HJK pour un affrontement en un seul match programmé soit le 24, soit le 25 février 2026. Le club a indiqué que la date précise et l’horaire du coup d’envoi seront dévoilés lundi 9 février à midi. En cas de qualification, les Parisiens rencontreront le vainqueur de la rencontre opposant Villarreal CF à Legia Warszawa.

Les affiches des 8es de finale