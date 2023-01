Youssou N’Dour à Cotonou pour rencontrer Patrice Talon, dont il apprécie « énormément le leadership »

La star de la musique sénégalaise, Youssou N’dour est déjà à Cotonou. Reçu en audience ce 17 janvier 2023 par Aurélien A. Agbénonci, le « Roi du mbalax » doit également rencontrer le président Patrice Talon dont il apprécie « énormément le leadership ».

Dans une courte vidéo partagée sur les réseaux sociaux, Youssou N’dour avait annoncé son séjour au Bénin du 17 au 20 janvier 2023 pour rencontrer le président béninois patrice Talon. Effectivement, le chanteur sénégalais est déjà à Cotonou et a même déjà été reçu en audience ce 17 janvier 2023 en début de soirée par Aurélien A. Agbénonci, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération.

Arrivé à Cotonou dans le cadre d’une visite d'échanges, la star de la musique sénégalaise, Youssou N’DOUR a été reçu en audience ce 17 janvier 2023 en début de soirée, par @AAgbenonciMAEC. Au centre des discussions, divers sujets dont la Culture et la Diplomatie sur le Continent. pic.twitter.com/1lUuposKFF — BENIN DIPLOMATIE (@BeninDiplomatie) January 17, 2023

« Arrivé à Cotonou dans le cadre d’une visite d’échanges, la star de la musique sénégalaise, Youssou N’DOUR a été reçu en audience ce 17 janvier 2023 en début de soirée, par @AAgbenonciMAEC. Au centre des discussions, divers sujets dont la Culture et la Diplomatie sur le Continent. » peut-on lire sur la page twitter de la diplomatie béninoise. « Youssou N’DOUR a saisi l’occasion pour visiter l’Exposition « Art premier et contemporain » en cours à @BeninDiplomatie. L’artiste, roi du « Mbalax » a salué l’initiative, ainsi que la richesse et la diversité de la culture africaine. »

J' »apprécie énormément son leadership »

Dans une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il y a quelques jours, le célèbre chanteur, compositeur et acteur sénégalais, avait déjà annoncé les couleurs de son arrivée à Cotonou et a même déclaré son admiration pour le président béninois. « Je suis content de venir voir le président de la république, le président Talon que je suis depuis très longtemps » a déclaré a-Youssou N’Dour en ajoutant qu’il « apprécie énormément son leadership » et qu’il sera « très heureux de le rencontrer. »

Récemment, le chanteur a été classé parmi les « 200 plus grands chanteurs de tous les temps » par le Magazine de Référence de la musique Rolling Stone.