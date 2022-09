YE : cette belle démarche de Kanye West envers son ex-femme, Kim Kardashian￼

Près de sept mois, après leur divorce, Kanye West et Kim Kardashian ont, chacun de leur côté, tourné la page. Dès lors, après quelques semaines de passe d’armes, les deux célébrités américaines semblent s’être résignées, à l’idée de continuer par s’attaquer, par médias interposés. Chose curieuse, à la faveur d’un entretien qu’il a accordé à « Good Morning America », hier, jeudi 22 septembre 2022, YE s’est fendu d’excuses, envers son ex-femme et mère de ses quatre enfants.

Souvent, le mariage de célébrités n’est pas un long fleuve tranquille, et ce n’est pas Kim Kardashian et Kanye West, qui diront le contraire. Le couple de célébrités s’est marié, le 24 mai 2014, à Paris, en France. Huit ans, après, l’actrice et le rappeur se séparent, précisément, le mercredi 2 mars 2022, au terme d’une décision, prononcée par un juge de Los Angeles, dans l’État de Californie, aux États-Unis.

Suite à cette séparation, très médiatisée, les deux personnalités se sont mises dans une spirale de violences verbales, alors même que, durant leurs huit années d’idylle, le couple a donné naissance à quatre enfants, North, Saint, Chicago et Psalm. Entre temps, la hache de guerre semble avoir été enterrée. En tout cas, depuis plusieurs mois, aucun tabloïd n’a plus fait cas d’un quelconque rififi, entre Kim et Kanye. Mais, il semble que le patron de « Yeezey » a décidé de briser la glace.

Alors qu’il était l’ivité de la très populaire émission « Good Morning America », le rappeur a posé un acte auquel les internautes devraient, probablement, s’attendre, le moins.

« Je m’excuse pour tout stress que j’ai causé »

Sur le plateau de « Good Morning America », le jeudi 22 septembre 2022, en effet, Kanye West est revenu sur ces moments de conflits qu’il a eus avec son ex-femme, présentant ses excuses. « C’est la mère de mes enfants, et je m’excuse pour tout stress que j’ai causé, même dans ma frustration, parce que Dieu m’appelle à être plus fort. », a déclaré YE, ajoutant que « j’ai besoin que cette personne soit moins stressée, et qu’elle ait l’esprit le plus sain possible, et aussi calme que possible pour être capable d’élever les enfants à la fin de la journée. »

Même si la démarche du rappeur continue d’être saluée par bon nombre d’internautes, d’aucuns estiment, en revanche, que YE aurait pu faire économie de certaines paroles impolaires, prononcées contre la mère de ses enfants.