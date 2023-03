Yaya Touré: « Thomas Partey est la raison pour laquelle je regarderais Arsenal, il est génial »

L’ancien milieu de terrain de Manchester City, Yaya Touré, a fait l’éloge de Thomas Partey, le décrivant comme un brillant milieu de terrain.

Touré a déclaré que la seule raison pour laquelle il regarderait Arsenal chaque week-end serait de voir le footballeur ghanéen en action. « Ouais, il est [Partey] brillant, c’est agréable à voir, a déclaré l’ancien international ivoirien sur talkSPORT. Je pense que maintenant, chaque week-end quand Arsenal doit jouer, je dois être honnête, j’irais juste pour le regarder. Il est juste incroyable« .

Partey joue actuellement son meilleur football depuis qu’il a rejoint Arsenal et a deux buts à son actif dans la campagne en cours. Le Ghanéen fait partie intégrante de l’équipe de Mikel Arteta, qui trône seule en tête du classement de la Premier League avec cinq points d’avance sur le dauphin Manchester City.

Meneur de jeu, le milieu de terrain des Black Stars a marqué un joli but la semaine dernière, lors de la victoire face à Bournemouth 3-2 en Premier League. Pourtant menés 2-0 à l’heure de jeu, les Canonniers ont tout reversé avant de finalement s’imposer. Une victoire précieuse des Londoniens qui se rapprochent de plus en plus de leur objectif.

« Je pense que c’est l’esprit de ne jamais abandonner. La confiance que nous avons dans l’équipe, la confiance que les fans ont en nous, nous pousse match après match. Je pense que nous avons mérité chaque victoire que nous avons eue cette saison », a déclaré Partey à la fin de la rencontre. « Je pense que cela va élever l’esprit de l’équipe et des fans pour continuer à soutenir. C’est le football auquel nous voulons tous jouer », a-t-il ajouté.