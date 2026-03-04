Yasmina Khadra : le succès mondial qui a bâti sa fortune

Ce 4 mars 2026 , France 5 propose un nouveau numéro de La Grande Librairie animé par Augustin Trapenard, avec la venue de Yasmina Khadra pour son roman Le prieur de Bethléem (Flammarion). Le plateau accueille également Joann Sfar pour la bande dessinée Terre de sang (Les Arènes), Agnès Desarthe pour Qui se ressemble (Buchet-Chastel), Wajdi Mouawad pour Jusqu’au bord de son ravin (Seuil) et sa pièce Le serment d’Europe (Actes Sud), ainsi que Maryse Burgot pour Loin de chez moi (Le Livre de Poche).

Ce 4 mars 2026, France 5 propose un nouveau numéro de La Grande Librairie animé par Augustin Trapenard, avec la venue de Yasmina Khadra pour son roman Le prieur de Bethléem (Flammarion). Le plateau accueille également Joann Sfar pour la bande dessinée Terre de sang (Les Arènes), Agnès Desarthe pour Qui se ressemble (Buchet-Chastel), Wajdi Mouawad pour Jusqu’au bord de son ravin (Seuil) et sa pièce Le serment d’Europe (Actes Sud), ainsi que Maryse Burgot pour Loin de chez moi (Le Livre de Poche).

Yasmina Khadra est l’un des auteurs francophones les plus lus et traduits, né Mohammed Moulessehoul le 10 janvier 1955 à Kenadsa, dans le Sahara algérien. Envoyé à neuf ans à l’école des cadets de la Révolution, il a grandi dans un environnement militaire et a servi comme officier pendant vingt‑cinq ans. Engagé notamment dans la lutte antiterroriste durant la « décennie noire » algérienne, il a longtemps écrit en secret ; l’écriture est d’abord un refuge avant de devenir sa vocation.

Pour contourner la censure interne de l’institution militaire, il publie sous un pseudonyme féminin, Yasmina Khadra — deux prénoms empruntés à son épouse, selon le récit rendu public — geste qui s’impose ensuite comme sa signature littéraire. Le tournant vient en 1997 avec Morituri, premier volet des enquêtes du commissaire Llob. Viennent ensuite des romans qui le propulsent sur la scène internationale : Les Hirondelles de Kaboul, L’Attentat et Les Sirènes de Bagdad, qui abordent les thèmes du terrorisme, des guerres et des fractures contemporaines.

Une trajectoire éditoriale et médiatique internationale

Les ouvrages de Yasmina Khadra ont été traduits en 53 langues et publiés dans plus de 60 pays. Certaines de ses parutions ont atteint des chiffres de vente importants : Ce que le jour doit à la nuit dépasse le million d’exemplaires en France, tandis que L’Attentat et Les Hirondelles de Kaboul comptent chacun plusieurs centaines de milliers d’exemplaires vendus. À ces ventes s’ajoutent des éditions de poche, des droits étrangers et des revenus issus d’adaptations.

Plusieurs de ses romans ont été adaptés au cinéma : Ce que le jour doit à la nuit par Alexandre Arcady, L’Attentat par Ziad Doueiri, et une adaptation animée de Les Hirondelles de Kaboul présentée au Festival de Cannes. Ses textes circulent également au théâtre, en bande dessinée et en chorégraphie, renforçant sa visibilité et contribuant à ses ressources éditoriales.

L’auteur a reçu plusieurs distinctions littéraires, parmi lesquelles le Prix des libraires, le Prix Tropiques et le Grand Prix de littérature Henri‑Gal de l’Académie française. Son écriture, alliant réalisme des terrains de conflit et langue lyrique, aborde des sujets sensibles — terrorisme, guerre civile, dictatures, conflit israélo‑palestinien — souvent au centre des débats publics.

Résidant actuellement au Canada après des séjours en France et au Mexique, Yasmina Khadra multiplie les interventions publiques : conférences, salons du livre et jurys de festivals. En 2013, il a tenté une démarche politique en se portant candidat à l’élection présidentielle algérienne, sans obtenir les parrainages requis. Son nom a été inscrit dans Le Petit Robert des noms propres en 2013.