Yarol Poupaud a changé de nom pour faire plus rock

Yarol Poupaud remonte sur scène ce 30 juin 2026 au Supersonic Club à Paris. Connu du grand public comme l’ancien guitariste et directeur musical de Johnny Hallyday , il cumule près de quarante ans de carrière en tant que multi‑instrumentiste, compositeur, producteur et chanteur. Né officiellement Stanislas Poupaud , il a fait du prénom « Yarol » son nom d’artiste et une signature reconnue de la scène rock française.

Né le 23 décembre 1968 à Neuilly‑sur‑Seine, il est le fils de la productrice Chantal Poupaud. Ses parents souhaitaient lui donner le prénom Yarol, inspiré de la nouvelle Shambleau de l’autrice américaine Catherine L. Moore, mais l’état civil français a refusé ce choix au motif de son atypie. L’enfant a donc été déclaré sous le prénom de Stanislas, sans renoncer pour autant à l’identité imaginée par ses parents.

Il adopte très tôt le prénom Yarol comme nom d’artiste. Dans son autobiographie Electrique, il relate ce passage et explique que ce sobriquet correspond davantage à son univers musical et à l’image liée à la guitare. Ce choix a contribué à forger une identité artistique volontairement percutante et proche des codes du rock.

Parcours musical et collaborations

Yarol touche la guitare pour la première fois à l’âge de 12 ans, dans la maison de Marguerite Duras où travaillait sa mère. Ce premier contact avec l’instrument conditionne son orientation professionnelle. En 1987, il rejoint le groupe FFF aux côtés de Marco Prince et Nicolas Baby. Le trio, mêlant funk et rock, attire l’attention des maisons de disques et signe chez Sony. La formation reçoit notamment la Victoire de la musique du meilleur concert en 1997.

Au fil des ans, Yarol multiplie les apparitions en studios et sur scène : il collabore avec Niagara, accompagne Adanowsky, joue tour à tour de la basse, de la batterie ou des claviers selon les projets, produit des albums et compose des musiques de films. Cette polyvalence lui vaut d’être sollicité comme musicien et producteur par de nombreux artistes de sa génération.

En 2014, il rejoint le jury de l’émission Nouvelle Star, donnant au grand public une image plus médiatique de sa personnalité et de son expertise musicale. Sa notoriété s’accroît parallèlement à ses activités sur scène et en studio.

La rencontre avec Johnny Hallyday sur le tournage du film Jean‑Philippe débouche quelques années plus tard sur une collaboration majeure : à partir de 2012, Yarol devient guitariste et directeur musical de Johnny, participant aux tournées Jamais Seul, Born Rocker Tour et Rester Vivant, ainsi qu’aux concerts des Vieilles Canailles (avec Eddy Mitchell et Jacques Dutronc).

Après le décès de Johnny Hallyday en 2017, Yarol assure sa présence à l’hommage à l’église de la Madeleine, supervise l’album collectif On a tous quelque chose de Johnny et publie en 2022 Fils de personne, un disque composé de reprises de son ami. Parallèlement, il poursuit ses albums solo, ses concerts dans les clubs parisiens et les tournées avec FFF ou Jacques et Thomas Dutronc. Il se produit le 30 juin 2026 au Supersonic Club à Paris.