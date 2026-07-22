Yanou Collart réapparaît et évoque son plus grand regret avec Lino Ventura

Yanou Collart , 87 ans, a brisé sa discrétion pour publier sur Instagram un témoignage intime où elle affirme avoir vécu une histoire d’amour avec Lino Ventura . Dans une vidéo émouvante, l’ancienne compagne revient sur leur rencontre en 1972, la passion qui les a unis et le vide créé par la disparition de l’acteur en 1987, suscitant de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Dans son intervention, Yanou Collart décrit des débuts conflictuels qui ont rapidement laissé place à un amour profond. « L’homme de ma vie s’appelle Lino Ventura. Je l’ai rencontré en 1972 et je l’ai haï, détesté avant d’en devenir folle d’amour », confie-t-elle, résumant le basculement émotionnel qui, selon elle, a marqué le début de leur relation.

Elle affirme que cette passion a duré une décennie. « Nous avons vécu une histoire d’amour passionnelle merveilleuse pendant dix ans », précise-t-elle dans la vidéo, évoquant par la même occasion l’impact durable de la disparition de l’acteur survenue le 22 octobre 1987 des suites d’une crise cardiaque.

Une décennie et le souvenir d’un acteur engagé

Près de quarante ans après la mort de Lino Ventura, Yanou Collart affirme penser à lui quotidiennement et déclare : « Je le regretterai toute ma vie ». Son témoignage, rendu public plusieurs décennies après les faits, a été relayé et commenté par des internautes sensibilisés par l’émotion qu’elle transmet.

Lino Ventura reste une figure majeure du cinéma français. Révélé par Touchez pas au grisbi, il a enchaîné des rôles qui ont marqué les spectateurs, notamment dans Les Tontons flingueurs, Le Deuxième Souffle, L’Armée des ombres et Garde à vue. Sa filmographie et sa présence à l’écran ont contribué à forger sa réputation d’acteur populaire et respecté.

Outre sa carrière artistique, Lino Ventura s’est également illustré par son engagement associatif. Avec son épouse Odette Ventura, il a fondé l’association Perce-Neige après la naissance de leur fille Linda, se mobilisant pour les personnes en situation de handicap. Cette facette de son action publique est régulièrement évoquée pour souligner son image d’homme de conviction.

Dans sa vidéo, Yanou Collart ne détaille pas les éléments précis de la vie quotidienne partagée avec l’acteur mais insiste sur la permanence du sentiment qu’elle lui porte et sur le bouleversement provoqué par sa mort. Le témoignage a été diffusé via Instagram et a circulé sur d’autres plateformes, où il a généré des commentaires et des partages.

Le récit de Yanou Collart s’ajoute aux nombreuses mémoires publiques consacrées à Lino Ventura et réactive l’intérêt pour la période où il menait une carrière au long cours, tout en rappelant son engagement hors des plateaux.