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Arielle Dombasle dans Un Indien dans la ville : succès au box-office malgré ses réticences à faire de la comédie

22 juillet 2026 : TF1 rediffuse Un Indien dans la ville, la comédie française de 1994 signée Hervé Palud, portée par Arielle Dombasle, Thierry Lhermitte, Miou-Miou et le jeune Ludwig Briand. Film populaire de la décennie, il avait attiré 7,87 millions de spectateurs à sa sortie et décroché le trophée du film français de l’année 1994.

Anne Sophie
Publié le à
Cinéma
33vues
Arielle Dombasle dans Un Indien dans la ville : succès au box-office malgré ses réticences à faire de la comédie
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Le scénario suit Charlotte (Arielle Dombasle) qui souhaite épouser Stéphane Marchado (Thierry Lhermitte). Pour se remarier, Stéphane doit obtenir le divorce de Patricia (Miou-Miou), installée depuis treize ans en Amazonie. Sur place, il découvre avoir un fils, Mimi-Siku (Ludwig Briand), élevé par une tribu amérindienne, qu’il décide de ramener à Paris où le choc des cultures engendre une série de situations comiques.

Le personnage de Charlotte et ses répliques — « Un cercle est un carré, un carré est un cercle », « Je m’appelle Charlotte, mais tu peux m’appeler tasse de café ou chaise de jardin », « Tous mes chakras sont en train de se refermer les uns derrière les autres » — sont entrés dans la mémoire collective et contribuent à l’identité du film.

Du refus envisagé à un tournant pour Arielle Dombasle

Arielle Dombasle a déclaré à TV Mag qu’elle avait failli décliner le rôle, évoquant ses engagements précédents dans un cinéma d’auteur. Elle a cité ses collaborations avec des réalisateurs et artistes tels que John Malkovich, Raoul Ruiz, Éric Rohmer et Werner Schroeter, et avoué une hésitation initiale face à la comédie. Selon ses propos, c’est l’insistance de Thierry Lhermitte — également impliqué dans l’adaptation du scénario et la production — qui a fait basculer sa décision.

Lhermitte, très investi dans le projet, a convaincu Dombasle de rejoindre la distribution. L’actrice a par la suite reconnu que cette expérience lui avait donné « le goût de la comédie », indiquant que le film avait constitué un tournant dans sa carrière en lui faisant explorer un registre nouveau.

À sa sortie en décembre 1994, Un Indien dans la ville a rencontré un succès public massif : près de huit millions d’entrées et une place parmi les principaux succès du cinéma français des années 1990. Si certains critiques étrangers se sont montrés sévères à l’époque, le public français a continué de plébisciter le film.

Le casting, autour de Thierry Lhermitte, Miou-Miou, Patrick Timsit et le jeune Ludwig Briand, a permis de mêler des registres différents. L’interprétation volontairement décalée d’Arielle Dombasle a offert un contrepoint au personnage de Mimi-Siku, dont les scènes — débarquant à Paris avec son arc et ses flèches, grimpant la tour Eiffel ou s’intéressant aux poissons de l’aquarium — ont marqué les spectateurs.

Aujourd’hui encore, trente ans après, le long métrage continue d’être régulièrement diffusé à la télévision et suscite des réactions de spectateurs de toutes générations, selon les témoignages d’Arielle Dombasle.

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