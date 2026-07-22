Arielle Dombasle dans Un Indien dans la ville : succès au box-office malgré ses réticences à faire de la comédie

22 juillet 2026 : TF1 rediffuse Un Indien dans la ville , la comédie française de 1994 signée Hervé Palud, portée par Arielle Dombasle , Thierry Lhermitte , Miou-Miou et le jeune Ludwig Briand . Film populaire de la décennie, il avait attiré 7,87 millions de spectateurs à sa sortie et décroché le trophée du film français de l’année 1994.

Le scénario suit Charlotte (Arielle Dombasle) qui souhaite épouser Stéphane Marchado (Thierry Lhermitte). Pour se remarier, Stéphane doit obtenir le divorce de Patricia (Miou-Miou), installée depuis treize ans en Amazonie. Sur place, il découvre avoir un fils, Mimi-Siku (Ludwig Briand), élevé par une tribu amérindienne, qu’il décide de ramener à Paris où le choc des cultures engendre une série de situations comiques.

Le personnage de Charlotte et ses répliques — « Un cercle est un carré, un carré est un cercle », « Je m’appelle Charlotte, mais tu peux m’appeler tasse de café ou chaise de jardin », « Tous mes chakras sont en train de se refermer les uns derrière les autres » — sont entrés dans la mémoire collective et contribuent à l’identité du film.

Du refus envisagé à un tournant pour Arielle Dombasle

Arielle Dombasle a déclaré à TV Mag qu’elle avait failli décliner le rôle, évoquant ses engagements précédents dans un cinéma d’auteur. Elle a cité ses collaborations avec des réalisateurs et artistes tels que John Malkovich, Raoul Ruiz, Éric Rohmer et Werner Schroeter, et avoué une hésitation initiale face à la comédie. Selon ses propos, c’est l’insistance de Thierry Lhermitte — également impliqué dans l’adaptation du scénario et la production — qui a fait basculer sa décision.

Lhermitte, très investi dans le projet, a convaincu Dombasle de rejoindre la distribution. L’actrice a par la suite reconnu que cette expérience lui avait donné « le goût de la comédie », indiquant que le film avait constitué un tournant dans sa carrière en lui faisant explorer un registre nouveau.

À sa sortie en décembre 1994, Un Indien dans la ville a rencontré un succès public massif : près de huit millions d’entrées et une place parmi les principaux succès du cinéma français des années 1990. Si certains critiques étrangers se sont montrés sévères à l’époque, le public français a continué de plébisciter le film.

Le casting, autour de Thierry Lhermitte, Miou-Miou, Patrick Timsit et le jeune Ludwig Briand, a permis de mêler des registres différents. L’interprétation volontairement décalée d’Arielle Dombasle a offert un contrepoint au personnage de Mimi-Siku, dont les scènes — débarquant à Paris avec son arc et ses flèches, grimpant la tour Eiffel ou s’intéressant aux poissons de l’aquarium — ont marqué les spectateurs.

Aujourd’hui encore, trente ans après, le long métrage continue d’être régulièrement diffusé à la télévision et suscite des réactions de spectateurs de toutes générations, selon les témoignages d’Arielle Dombasle.