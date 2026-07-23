Yannick Noah visé par une association qui accompagne les victimes de violences sexuelles et sexistes

Depuis le début de l’année, une série de témoignages et de plaintes visant Patrick Bruel pour des faits de viols et d’agressions sexuelles a conduit l’artiste à suspendre plusieurs de ses activités professionnelles : annulation de représentations de sa pièce Deuxième partie au Théâtre Édouard VII, report et annulation de sa tournée Alors regarde 25, et retrait de la troupe des Enfoirés .

Au début du mois de juillet, trois nouvelles plaintes ont été déposées contre le chanteur et comédien de 67 ans : deux femmes l’accusent de viols et une troisième affirme avoir été victime d’une agression sexuelle alors qu’elle était mineure. La plaignante mineure, identifiée sous le prénom Maya dans son dépôt de plainte, raconte des faits qui remonteraient à septembre 1992, lors du tournoi de l’US Open à New York, où elle était bénévole.

Selon son récit, Patrick Bruel lui aurait d’abord tenté d’embrasser et aurait effleuré sa poitrine. Quelques jours plus tard, elle assure s’être rendue dans la chambre d’hôtel du chanteur, où se trouvait également, affirme-t-elle, Yannick Noah. C’est dans cet espace qu’elle dit avoir été de nouveau agressée sexuellement.

Yannick Noah pointé par une association de victimes

Le 22 juillet, l’association Defragmentees.fr, qui indique accompagner les victimes de violences sexistes et sexuelles, a publié un message sur Instagram ciblant Yannick Noah et réagissant aux déclarations publiques de ce dernier. Dans son post, l’association retrace les éléments rendus publics du récit de la plaignante et critique la posture affichée par Noah.

Contacté par Mediapart, Yannick Noah a indiqué avoir été consultant pour Canal+ lors de l’édition en question et a reconnu avoir donné des tickets d’accès à Patrick Bruel pour le tournoi. Interrogé sur une éventuelle agression, il a déclaré ne pas en avoir le souvenir et affirmé : « S’il s’était passé quelque chose de grave en ma présence, je m’en serais souvenu. »

De leur côté, les membres de Defragmentees.fr contestent la portée de cette certitude. L’association estime que la conviction exprimée par Noah selon laquelle il aurait forcément reconnu des violences sexuelles témoigne selon elle d’une méconnaissance des mécanismes de déni et de la manière dont les victimes et témoins peuvent éprouver et retenir des événements traumatiques. Le message publié qualifie la certitude de Noah de « caduque » et interroge la capacité à juger a posteriori ce qu’un témoin aurait dû percevoir.

Parallèlement, la communication autour de l’affaire indique que Patrick Bruel a interrompu sa participation aux concerts des Enfoirés prévus à Strasbourg au premier semestre 2027, et a annulé la programmation annoncée de sa tournée et certaines représentations parisiennes.

Les éléments publics disponibles jusqu’à présent comprennent le récit de la plaignante, les déclarations de Yannick Noah à la presse, la publication de l’association Defragmentees.fr et les décisions de retrait et d’annulation prises par Patrick Bruel concernant ses engagements artistiques.