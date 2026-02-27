Yann-Alrick Mortreuil a tenté de mettre fin à ses jours

Yann-Alrick Mortreuil , danseur professionnel connu de « Danse avec les stars », est revenu ce 28 février sur une période sombre de sa vie lors de son passage dans l’émission « Bel et bien » sur France 2 : victime de harcèlement durant son adolescence, il a raconté avoir tenté de mettre fin à ses jours avant d’être sauvé par l’intervention de sa mère et par la pratique de la danse qui lui a servi d’exutoire.

Invité par Marie Treille-Stefani dans l’émission diffusée à 9h30, le sportif de 36 ans originaire de Chambéry a livré un témoignage marqué par l’émotion. Il a expliqué avoir « pris un couteau » et s’être enfermé dans un placard en attendant d’avoir le « courage » d’en finir, avant d’être retrouvé par sa mère qui l’a dissuadé avec ces mots : « Yann-Alrick tu ne peux pas faire ça. Il y a danse !« .

Pour Yann-Alrick, la danse n’a pas été seulement une carrière mais une véritable bouée : « elle me sauvait de ça. Toute la journée j’accumulais cette noirceur et quand j’allais en salle de répétition, je dansais, je transpirais, ça sortait de moi », a-t-il raconté. Son témoignage a suscité de nombreux messages de soutien, notamment de la part de ses camarades de « Danse avec les stars » et de sa partenaire actuelle, Angélique Angarni-Filopon.

Parcours dans « Danse avec les stars » et actualité de la saison

Yann-Alrick Mortreuil est un visage récurrent de « Danse avec les stars » : il a participé à huit éditions du programme en tant que danseur professionnel. Malgré cette longévité, il n’a jamais décroché le trophée. Son palmarès d’accompagnements de célébrités comporte plusieurs classements significatifs : en saison 4 avec Tal (6e, éliminée semaine 6), en saison 6 avec EnjoyPhoenix (4e, éliminée semaine 8), en saison 7 avec Karine Ferri (4e, éliminée semaine 9), en saison 13 avec Diane Leyre (10e, éliminée semaine 5), et en saison 14 avec Charlotte de Turckheim (10e, éliminée semaine 5).

Pour la saison 15, lancée le 23 janvier, Yann-Alrick partage la piste avec Angélique Angarni-Filopon, élue Miss France 2025. La saison a connu des interruptions : le prime du 6 février a été annulé en raison de la diffusion par France Télévisions de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Milan-Cortina, et le prime du 27 février a également été déplacé pour laisser place sur TF1 au concert des Enfoirés enregistré à l’Accor Arena. La compétition doit reprendre le 6 mars prochain.

Lors de son intervention sur France 2, Yann-Alrick a évoqué sans détour les conséquences du harcèlement sur sa santé mentale et la manière dont la danse a constitué une prise en charge personnelle. Son récit a été relayé et commenté par d’autres participants du programme, qui lui ont apporté leur soutien public.

