Yanis Massolin ouvert à la sélection algérienne mais un détail bloque

Le milieu de terrain Yanis Massolin serait sérieusement enclin à défendre les couleurs de l’Algérie. Éligible à plusieurs sélections en raison de ses origines, le joueur évoque la possibilité de rejoindre la sélection nationale du pays d’où est issue sa mère.

Selon les informations publiées par Foot Mercato, des premiers échanges auraient déjà eu lieu entre l’entourage du joueur et les responsables algériens. Massolin, qui évolue actuellement sous les couleurs du Modena FC, aurait lui-même relayé certains éléments via ses comptes sur les réseaux sociaux, attisant ainsi les spéculations.

Repéré très tôt pour ses qualités techniques et son potentiel, il a suscité l’intérêt de clubs majeurs en Italie avant de passer par le centre de formation de l’Inter Milan. Son profil, alliant maîtrise du ballon et marge de progression, séduit les observateurs et explique l’attention dont il fait l’objet.

Formalités et calendrier