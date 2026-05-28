Mondial 2026: Vinícius voit l’Espagne parmi les grands favoris

À quelques semaines de la Coupe du monde 2026, Vinícius Junior a désigné l’Espagne comme l’une des principales prétendantes au titre. L’attaquant brésilien du Real Madrid a notamment salué la qualité collective de la Roja et l’impact grandissant de Lamine Yamal sur la scène internationale.

L’ailier du Real Madrid, Vinícius Junior, estime que l’Espagne figure parmi les grandes favorites de la Coupe du monde 2026. L’international brésilien a notamment mis en avant le sacre récent de la Roja à l’Euro ainsi que l’émergence de Lamine Yamal, jeune prodige du FC Barcelone, déjà considéré comme l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération. « L’Espagne fait partie des favoris pour la Coupe du monde. Elle a remporté l’Euro et possède un joueur comme Lamine Yamal », a confié Vinícius dans un entretien accordé à Cazé TV.

Le Brésilien n’a pas tari d’éloges sur l’ailier barcelonais : « Lamine est déjà l’un des meilleurs joueurs du monde. Les supporters paient leur billet pour voir des joueurs comme lui. » Placée dans le groupe H du Mondial, l’Espagne affrontera l’Arabie saoudite, le Cap-Vert et l’Uruguay lors de la phase de groupes. La Roja tentera de décrocher une deuxième étoile mondiale, seize ans après son unique sacre remporté en 2010 en Afrique du Sud.





