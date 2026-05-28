Coupe de l’Unité 2026: la Jamaïque écarte l’Inde et rejoint le Nigeria en finale

Vainqueure de l’Inde (2-0) mercredi soir à Londres, la Jamaïque s’est qualifiée pour la finale de la Coupe de l’Unité 2026. Les Reggae Boyz retrouveront le Nigeria pour une revanche très attendue de la finale de l’édition précédente.

La Jamaïque retrouvera le Nigeria en finale de la Coupe de l’Unité 2026 après sa victoire maîtrisée face à l’Inde (2-0), mercredi soir à The Valley. Les Reggae Boyz ont rapidement pris les commandes de la rencontre grâce à Courtney Clarke, auteur de l’ouverture du score dès la 8e minute. Dominateurs dans le jeu, les Jamaïcains ont ensuite scellé leur succès en fin de match par l’intermédiaire de Kaheim Dixon, buteur à dix minutes du terme.

Cette affiche opposera donc, pour la deuxième édition consécutive, la Jamaïque et le Nigeria en finale du tournoi. L’an dernier, les Super Eagles avaient décroché le trophée au terme d’une séance de tirs au but haletante (5-4), après un match nul 2-2 à l’issue du temps réglementaire. La finale de cette édition 2026 se disputera samedi à The Valley, à Londres, dans une rencontre qui promet une nouvelle confrontation spectaculaire entre les deux sélections.





