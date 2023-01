Xavi: « Nous sommes exactement là où nous voulions être »

En conférence de presse ce mercredi soir, après la victoire contre la Real Sociedad (1-0) en Coupe du Roi, l’entraîneur du FC Barcelone est revenu sur les permanences de ses poulains durant ce mois de janvier.

Le FC Barcelone est revenu au plus haut niveau, et les performances de l’équipe durant ce mois de janvier le prouve bien. Après avoir remporté la Supercoupe d’Espagne, les Catalans ont également conservé leur avance de trois points, sur le Real Madrid, en tête du classement de Liga. De plus, les Culés se sont qualifiés ce mercredi soir pour les demi-finales de la Coupe du Roi, après avoir battu la Real Sociedad (1-0), au Spotify Camp Nou, sur un unique but d’Ousmane Dembélé.

Des performances qui remplissent l’entraîneur Xavi de joie, qui se satisfait de ce que le club ait atteint ses objectifs pour ce mois en cours. «Les sensations sont extrêmement bonnes. Nous sommes exactement là où nous voulions être en janvier : leaders de Liga avec 3 points d’avance sur le Real Madrid, en demi-finale de Coupe du Roi, et victorieux en finale de Supercoupe d’Espagne face au Real», a lâché, avec plein de sourire, le coach catalan, après le succès face à Sociedad.

En cas de victoire samedi face au voisin Girona (16h15, GMT+1), le Barça pourrait même clôturer son mois de janvier avec 8 victoires en 8 rencontres. Un objectif que les coéquipiers d’Ousmane Dembélé n’auront pas , trop de mal à attendre, face à une équipe qui est largement à leur portée.