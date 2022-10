Xavi : « Le Clasico est imprévisible »

En conférence de presse après la victoire du FC Barcelone contre le Celta Vigo (1-0) en Liga ce dimanche, Xavi s’est exprimé sur le Clasico à venir contre le Real Madrid.

Le FC Barcelone disputait la huitième journée du championnat espagnol, ce dimanche soir au Spotify Camp Nou, contre le Celta Vigo. Et le club Catalan s’est imposé sur la plus petite des marges (1-0). L’unique but de la rencontre a été inscrit par Pedri, opportuniste sur un centre mal repoussé par le gardien adverse. En conférence de presse après la rencontre, l’entraîneur Xavi a analysé la prestation de son équipe, mais a également été interrogé sur le Clasico contre le Real Madrid, prévu dimanche prochain à 15 h 15 (GMT+1).

“Pour le moment, je me prépare pour l’Inter. Je dois savourer les trois points car ils sont en or et nous sommes toujours leaders. Le Clasico est imprévisible. L’année dernière, nous étions arrivés en très mauvaise posture et ça s’est terminé par un 0-4. Nous allons essayer de gagner et de montrer notre personnalité comme nous l’avons fait l’année dernière”, a déclaré l’ancien coach d’Al Saad dans des propos rapportés par Real France.

Mais avant d’affronter le Real Madrid, le Barça devra d’abord livrer un autre choc contre l’Inter Milan pour la quatrième journée de la Ligue des champions (mercredi à 20 h, GMT+1). Une rencontre à ne pas manquer pour les Culés qui sont déjà en mauvaise posture dans ces phases de groupes de la Coupe aux grandes oreilles.