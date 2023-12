Xavi: « Je ne pense pas à démissionner » du Barça

-Publicité-

Critiqué ces dernières semaines pour sa gestion de l’équipe catalane, avec les Blaugranas qui sortent de deux défaites consécutives, Xavi ne compte pas démissionner de son poste d’entraineur du Barça, a confié le technicien espagnol ce vendredi en conférence de presse.

Le Barça joue ce samedi un match décisif dans la course au titre de champion. Les Blaugranas affrontent Valence demain soir à Mestalla, à l’occasion de la 17è journée de Liga. Relégués à la quatrième place après leur cinglante défaite face à Gerone (2-4) la semaine dernière, les Culés doivent arracher la victoire face aux Chés pour ne pas s’éloigner d’avantage du trio de tête.

Du même Pays:

Une mission pas du tout facile pour le club espagnol qui ne rassure pas en cette fin d’année. En témoigne sa défaite face à Antwerp (2-3) mercredi, à l’occasion de la sixième journée de phase de groupe de la Ligue des champions.

En conférence de presse ce vendredi, à 24 heures de ce choc, Xavi Hernandez a évoqué plusieurs sujets dont les critiques qui pleuvent sur sa tête ces dernières semaines. Et le coach catalan a assuré qu’il ne compte pas déposer le tablier. « Je ne pense pas à démissionner. Je vais bien, je suis très excité à l’idée que nous pouvons faire une bonne saison. Je crois plus que jamais au projet et aux joueurs », a t-il indiqué dans des propos rapportés par Besoccer.

« Les joueurs sont totalement engagés. Si ce n’était pas le cas, je partirais. Au premier virage raté, de nombreuses personnes descendent du bateau. À l’intérieur, nous sommes unis. Le président ne m’a jamais laissé tomber. Je ne me sens pas seul« , a-t-il ajouté. Concernant le retard accusé par rapport à la concurrence dans la course au titre, avec le nouveau leader, Gerone, qui a 7 points d’avance sur les Culés, l’ancien capitaine de la Roja reste optimiste.

- Publicité-

« Si nous perdons à Valence, nous ne dirons pas au revoir à la Liga, mais tout deviendra plus difficile pour nous. Nous devons exiger plus de nous-mêmes. Il y a trois matchs, nous avons joué un excellent match, l’un des meilleurs de ma carrière d’entraîneur, contre l’Atlético. Nous manquons de cohérence et de continuité pour gagner et convaincre« , a-t-il déclaré.

Avant de conclure « ne pas vouloir échouer dans le club de sa vie »: « Si à la fin de la saison rien n’est gagné, l’entraîneur devra probablement partir, mais nous ne sommes qu’en décembre ».