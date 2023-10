X (Twitter) bientôt payant: Elon Musk veut imposer un abonnement annuel

- Publicité-

Elon Musk tente de la rentabiliser autant qu’il le peut l’entreprise qu’il a payée 43 milliards de dollars. Ce mardi 17 octobre, X a annoncé mettre en place aux Philippines et en Nouvelle-Zélande un abonnement obligatoire pour les nouveaux utilisateurs.

Pour lutter contre les faux comptes, le réseau social a commencé à mettre en place aux Philippines et en Nouvelle-Zélande un abonnement obligatoire pour les nouveaux utilisateurs. Pour le moment, ces derniers doivent payer 1 dollar pour publier des tweets et réagir (commenter, liker, partager).

Starting today, we're testing a new program (Not A Bot) in New Zealand and the Philippines. New, unverified accounts will be required to sign up for a $1 annual subscription to be able to post & interact with other posts. Within this test, existing users are not affected.



This…