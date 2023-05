WWE: décès de la superstar du catch, Billy Graham

-Publicité-

Légende de la WWE et intronisé au Hall of Fame de la discipline en 2004, Billy Graham est décédé mercredi à 79 ans.

Le monde du catch est en deuil. Billy Graham n’est plus. La légende de la WWE s’est éteinte mercredi à l’âge de 79 ans. Son décès annoncé par Ric Flair a par la suite, été confirmé par la WWE. « Superstar Billy Graham nous a quitté. Merci pour l’influence que tu as eue sur ma carrière » a déclaré Flair sur son compte Twitter.

L’ancien catcheur était sous assistance respiratoire depuis trois semaines après avoir lutté contre une insuffisance cardiaque congestive, le diabète, une perte auditive et une infection importante des oreilles et du crâne. Sa femme Valerie Coleman a déclaré dans un post sur Facebook que Billy Graham avait été placé sous assistance respiratoire et que les médecins avaient une première fois souhaité stopper les soins. Coleman avait refusé. Billy Graham est finalement décédé ce mercredi 17 mai.

« La WWE est attristée d’apprendre que la » Superstar « du Hall of Famer de la WWE, Billy Graham, est décédée. Nous adressons nos condoléances à la famille, aux amis et aux fans de Graham« , a déclaré la WWE dans un tweet sur sa page officielle.

46 years ago, Superstar Billy Graham won the WWWF Championship from Bruno Sammartino. RIP. pic.twitter.com/IXjrharlZa — Wrestling News (@WrestlingNewsCo) May 18, 2023

Le Hall of Famer de la WWE

Eldridge Wayne Coleman, connu sous le nom de Billy Graham, a débuté sa carrière en faisant du bodybuilding dans sa vingtaine, puis est devenu un catcheur à Calgary, au Canada, s’entraînant avec Stu Hart et travaillant pour la promotion Stampede Wrestling. Dans les années 70, il rejoint le territoire de San Francisco de la NWA, où il fait équipe avec Pat Patterson et lutte sur la côte ouest américaine et à Hawaï.

Au cours de la décennie suivante, il travaille pour différentes promotions de la NWA, l’AWA de Vern Gagne et la WWWF. En 1977, il mettra fin au règne de Bruno Sammartino en tant que champion de la promotion de Vince McMahon Sr. Il conserva le titre pendant huit mois avant d’être battu par Bob Backlund. Il passe la majeure partie de sa carrière à la WWF (World Wrestling Federation), maintenant WWE (World Wrestling Entertainment), avant de prendre sa retraite en 1987 à l’âge de 44 ans.

Malgré des désaccords sérieux avec Vince McMahon dans les années 90 lors du procès sur les stéroïdes, Billy Graham a été intronisé au Hall of Fame de la WWE en 2004. De nombreux catcheurs tels que Hulk Hogan, Jesse Ventura, Scott Steiner, Steve Austin, Dusty Rhodes et Triple H l’ont cité comme l’une de leurs plus grandes influences.

