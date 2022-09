Wolverhampton: arrivée imminent de Diego Costa

Selon les informations du journaliste David Ornstein du tabloïd britannique The Athletic, Diego Costa a trouvé un accord avec Wolverhampton pour une arrivée libre cette saison. Le joueur devrait passer sa visite médicale cette semaine.

En quête d’un nouveau point de chute après son aventure mitigée à l’Atletico Mineiro au Brésil, Diego Costa va rejoindre l’Europe. L’attaquant espagnol est sur le point de s’engager avec le club anglais de Wolverhampton. Selon les informations du journaliste David Ornstein de ‘The Athletic’, les deux parties ont trouvé un accord pour la signature de l’ancien buteur des Colchoneros. Annoncé un temps au Rayo Vallecano, le deal avait finalement capoté suite au refus de l’entraineur Andoni Iraola qui avait opposé son véto.

Selon David Ornstein, Diego Costa devrait atterrir cette semaine en Angleterre pour passer sa visite médicale. En cas de résultat concluant, l’ancien avant-centre de la Roja scellera dans la foulée les derniers détails de l’opération avec les représentants du club afin d’apposer sa signature sur un contrat. Le joueur de 33 ans devrait s’engager pour une saison avec les Wolves avec probablement une année supplémentaire en option.

L’ancien joueur de l’Atlético de Madrid dispose déjà d’une grande expérience au sein de la Premier League. Il a évolué à Chelsea pendant trois saisons, au cours desquels il a joué à 120 reprises et marqué 58 buts. Avant et après cette étape, il a défendu l’emblème des « colchoneros », qui lui ont offert les plus glorieux moments de sa carrière.