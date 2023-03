Wizkid s’offre une Rolls-Royce Cullinan à près d’un milliard de FCFA (image)

Le célèbre chanteur nigérian Wizkid, a récemment ajouté une nouvelle Rolls-Royce à sa collection de voitures de luxe. La voiture en question est une Rolls-Royce Cullinan Black Badge.

Très amoureux des véhicules de luxe, l’artiste nigérian et gagnant du Grammy Award en 2021 pour son featuring avec Beyoncé, ne lésine pas sur les moyens pour se faire plaisir. Pour preuve, le chanteur vient de s’offrir une Rolls-Royce Cullinan Black Badge, qui lui a coûté la faramineuse somme de 620 millions de nairas.

La nouvelle de cet achat a été annoncée par le concessionnaire automobile Mayfair, qui a partagé des images de la voiture et a félicité le chanteur pour son nouvel achat. Cette Rolls-Royce Cullinan Black Badge est considérée comme l’un des modèles les plus exclusifs et les plus rares de la marque, avec seulement quelques exemplaires produits chaque année.

Et comme l’on pouvait s’y attendre, cette nouvelle folie du chanteur nigérian a suscité des réactions mitigées dans le rang de ses fans.

Faut-il le rappeler, ce n’est pas la première fois que Wizkid fait l’acquisition d’une voiture de luxe. Au cours des dernières années, il a accumulé une impressionnante collection de voitures, qui comprend des modèles de marques prestigieuses telles que Lamborghini, Porsche et Bentley.