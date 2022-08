Wizkid : sa compagne et manager, Jada Pollock, dévoile son joli ventre arrondi (photo)

Wizkid est sur le point d’être papa, pour la deuxième fois. En tout cas, c’est ce qui ressort d’une récente publication de Jada Pollock, la compagne et manager du célèbre chanteur nigérian.

La célébrité nigériane de la chanson, Wizkid, sera, bientôt, le père d’un deuxième enfant de la même personne. La bonne nouvelle vient d’être annoncée, via une publication de Jada Pollock, la compagne de la star nigériane, qui, il faut le rappeler, est, déjà, mère d’un enfant, dont le père n’est autre que le chanteur.

En effet, à la faveur de la diffusion de photos sur les réseaux sociaux, la jeune femme, qui est, également, la manager de Star Boy, affiche, fièrement, son joli ventre arrondi, une façon de monter à la face du monde qu’elle attend un deuxième enfant.

En légende des clichés, la mère de famille a, d’abord, exprimé sa joie de vivre ce moment de bonheur, tout en étant reconnaissante d’en avoir plus que ce qu’elle aurait pu souhaiter. « Voici le tout prochain chapitre. Je sais que c’est sur le point d’être mieux que tout ce que j’aurais pu souhaiter. Deux beaux enfants pour égayer mes journées. Rien ne me donne envie d’abandonner. Plutôt, je suis motivée à être plus forte et à me battre plus que nécessaire. », a-t-elle écrit.

Telle une prière d’action de grâce au seigneur, la manager a, ensuite, déclaré : « Aime, plus profondément, que je ne savais que je pouvais, et donne-moi encore plus de perspective et de buts que je n’aurais pu prévoir dans la vie. Juste au moment, où nous pensions que nous étions bénis avec un Dieu humain incroyable, il s’est, à nouveau, présenté et nous a bénis avec un autre. Je me sens si reconnaissante et bénie. ».

Pour clore ce chapitre, dans un mystérieux message, qui pourrait être l’annonce de l’arrivée imminente du bébé, Jada a ajouté : « PS : Mon e-mail d’absence du bureau commencera dans 48 heures, une fois que j’aurai commencé le travail ; puis, je serai de retour !!! Lol, chargement de #SuperWoman #SuperMum !!! ».