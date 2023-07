Wimbledon: lourde sanction pour Novak Djokovic après sa défaite face à Alcaraz

-Publicité-

Le légendaire Serbe Novak Djokovic a été condamné à une amende de 7100€ pour avoir brisé sa raquette lors de la finale de Wimbledon 2023 dimanche, perdue face à l’espagnol Carlos Alcaraz.

Pour la première fois en six ans, Novak Djokovic ne montera pas sur la première manche du podium à Wimbledon. Le tennisman serbe a été battu dimanche par l’espagnol Carlos Alcaraz, au terme d’une finale épique. Plus détendu que son ainé, auteur de plusieurs fautes évitables, le jeune ibère a finalement renversé le géant serbe pour s’offrir son deuxième titre du Grand Chelem de sa carrière à Wimbledon (1-6, 7-6 [6], 6-1, 3-6, 6-4).

Une grosse désillusion pour Djokovic qui payera d’ailleurs une grosse amende pour un geste déplacé au cours de la partie. En effet, le joueur de 36 ans a fracassé sa raquette à l’aide du poteau accroché au filet au cours du cinquième set. Un geste d’humeur qui n’a pas plu aux organisateurs qui lui ont infligé la plus grosse amende depuis le début du tournoi: 6 100 £, soit environ 7100€. « C’était de la frustration sur le moment. Il a joué de manière incroyable pour briser mon service, ce qui était suffisant pour gagner le cinquième set », a regretté « Djoko » en conférence de presse après la rencontre.

Djokovic rend hommage à Alcaraz

Novak Djokovic a aussi tenu à rendre hommage à son adversaire. « Ce n’est jamais facile de perdre un match si serré. Mais tout le mérite en revient à Carlos. Il a été très stable sur les points importants. À son âge, faire preuve d’autant de solidité mentale et nerveuse, jouer un tennis d’attaque comme le sien… Il a vraiment bien retourné, mais il a aussi fait des coups tellement incroyables. Bravo à lui et à son équipe. C’est un sacré tournoi pour lui et un sacré match. J’espère que tout le monde a apprécié », a lâché le numéro deux mondial.

