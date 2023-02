Willy Dumbo: bonne nouvelle pour le célèbre animateur et humoriste ivoirien

Classé désormais dans le cercle restreint des meilleurs animateurs de la Côte d’ivoire, Willy Dumbo continue d’ajouter des distinctions à son riche et lourd palmarès. L’animateur et humoriste ivoirien a été honoré en recevant le grand prix « IvoirHumour » et une villa d’une valeur de 45 millions FCFA ce vendredi 24 février 2023 à Abidjan.

Le grand prix « IvoirHumour » récompense chaque année le meilleur humoriste de Côte d’Ivoire. Et pour la cinquième édition, c’est Willy Dumbo qui a été élu. Âgé de 42 ans, Willy Dumbo, artiste humoriste et animateur connu pour son talent a été choisi parmi plusieurs candidats, jugés par le vote du public sur le site d’IvoirHumour à hauteur de 20%, complété par les notes du jury qui comptent 80%.

En plus du grand prix « IvoirHumour », Willy Dumbo a été récompensé par la villa d’une valeur de 45 millions FCFA offerte par AndjouImmobilier. Cette maison est une belle reconnaissance pour cet artiste talentueux et méritant, qui a su conquérir le cœur du public grâce à son humour.

Lors de la cérémonie de remise de prix qui s’est déroulée ce vendredi, l’animateur de WAM diffusée sur Life Tv, s’est montré très reconnaissant envers tous ceux qui l’ont soutenu dans sa carrière, en particulier ses parents, ses collaborateurs et tous les autres humoristes. Il a également remercié Jésus pour cette grâce qui lui a été accordée.

Pour rappel, le grand prix « IvoirHumour » est l’une des plus prestigieuses cérémonies de récompense des acteurs de l’humour en Côte d’Ivoire. Cet événement important dans le monde de l’humour en Côte d’Ivoire, récompense chaque année le talent et l’originalité des humoristes locaux.