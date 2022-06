WhatsApp : retouchez vous photos grâce à ces outils d’édition d’image

WhatsApp fait partie des réseaux sociaux les plus utilisés au monde de nos jours. Et pour cause, il dispose de plusieurs fonctionnalités. Découvrez dans cet article, comment retoucher une photo grâce à certains outils d’édition.

Tout comme Snapchat et Tiktok, WhatsApp dispose aussi d’un certain nombre d’outils de base pour éditer vos photos ou de mettre des filtres avant de les envoyer à vos contacts et sans même utiliser d’application externe. Pour l’appliquer rapidement, voici pour vous quelques astuces.

Recadrer les images

Cette fonction est simple et très pratique pour recadrer et redimensionner vos photos.

Emoji

Vous pouvez facilement ajouter des émoticônes à vos photos en cliquant sur l’icône emoji. Si vous maintenez votre doigt sur un emoji, vous pouvez le déplacer n’importe où.

Texte

Il est tout à fait possible d’intégrer un texte n’importe où dans l’image que vous souhaitez envoyer. Appuyez sur l’icône avec la lettre « T » en haut de l’écran. Écrivez ce que vous voulez et modifiez même la couleur du texte.

Dessiner

Enfin, pour les artistes en herbe, vous pouvez même dessiner ce que vous voulez sur la photo grâce à l’icône crayon.