West Ham: Kurt Zouma victime d’une agression pendant un cambriolage à son domicile

Le défenseur français, Kurt Zouma, et sa famille ont été victimes d’une agression pendant un cambriolage à leur domicile en Angleterre ce weekend, a annoncé son club de West Ham sur ses réseaux sociaux.

Absent lors du derby face à Crystal Palace (1-1) dimanche, Kurt Zouma a vécu un vrai cauchemar. Le défenseur de West Ham et sa famille ont été agressés par des hommes armés à leur domicile à Londres en Angleterre. Alors qu’il était chez lui avec ses proches, le footballeur a vu débarquer un gang cagoulé et armé. Le groupe a menacé les occupants de la maison avant de repartir avec plusieurs objets de valeur dont des montres et du cash, pour un butin estimé à plus de 120.000 euros.

«La maison de Kurt a été cambriolée samedi alors que toute sa famille était dans la maison, laissant toutes les personnes présentes extrêmement affligées. Même si, heureusement, personne n’a été blessé, ce fut une expérience traumatisante pour le défenseur de West Ham, sa femme et leur jeune famille. Les cambrioleurs ont emporté des objets de grande valeur et d’une grande importance personnelle et sentimentale pour la famille», a expliqué West Ham dans un communiqué.

Le club anglais a lancé un appel à témoins en offrant une récompense à ceux qui permettraient l’arrestation des braqueurs. « West Ham United offre une prime de 29. 000 euros pour toute information menant à l’arrestation et à la poursuite des cambrioleurs qui se sont introduits par effraction dans la maison du défenseur Kurt Zouma à la veille du match de Premier League du club contre Crystal Palace ce week-end« , ajoute le communiqué.