S’adressant à une conférence de presse dans la ville de Vukovar, dans l’est du pays, M. Milanovic a déclaré : « Washington et l’OTAN mènent une guerre par procuration contre la Russie avec l’aide de l’Ukraine », comme le cite l’agence de presse croate HINA.

Le président croate Zoran Milanovic a déclaré que les Etats-Unis et l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) étaient engagés dans une guerre par procuration contre la Russie par le biais de l’Ukraine, ont rapporté lundi les médias croates. « Washington et l’OTAN mènent une guerre par procuration contre la Russie par le biais de l’Ukraine », a affirmé dimanche M. Milanovic lors d’une allocution dans la ville orientale de Vukovar.

M. Milanovic a également critiqué les sanctions occidentales contre la Russie. « Notre plan ne devrait pas être de renverser (le président russe Vladimir) Poutine. Notre plan ne devrait pas reposer sur les sanctions. Les sanctions sont absurdes, et nous n’arriverons à rien en les utilisant », a déclaré M. Milanovic, ajoutant que les Etats-Unis et l’OTAN « passaient d’une guerre à une autre ».

Plus tôt, le Parlement croate a rejeté la proposition du gouvernement d’autoriser les militaires ukrainiens à s’entraîner en Croatie. À cet égard, M. Milanovic a prévenu que l’entraînement des troupes ukrainiennes dans les pays de l’UE comportait des conséquences dangereuses.

De même, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a souligné vendredi que les sanctions de l’Union européenne contre la Russie en raison de la guerre en Ukraine étaient une erreur et devaient être levées. S’exprimant à la radio publique hongroise, M. Orban a estimé que si les sanctions anti-russes étaient levées, les prix de l’énergie et l’inflation diminueraient de moitié, ajoutant qu’une décision politique doit être prise par l’UE à cet égard.

« Il est certain que l’Amérique a gagné la guerre et que l’Europe a perdu. Il y a un débat pour savoir si la Russie a gagné ou perdu. Si on parle en termes d’argent, on ne peut pas dire que la Russie a trop perdu », a souligné le Premier ministre hongrois.