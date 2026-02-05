Warren Zaïre-Emery veut gagner le Classique PSG-OM

Battu lors du match aller au Vélodrome, le Paris Saint-Germain et son jeune milieu entendent prendre leur revanche dimanche au Parc des Princes pour le match retour du Classique. Warren Zaïre-Emery, qui a fêté sa centième apparition en Ligue 1 lors du déplacement à Auxerre, s’est longuement entretenu avec la chaîne du club et a abordé plusieurs thèmes liés à sa carrière et à l’actualité du PSG.

À 19 ans, l’international a commenté ce cap symbolique en soulignant que ce total reflète la confiance accordée par le club envers sa formation et les talents émergents. Il a affirmé sa fierté d’avoir atteint cette étape et son souhait d’enchaîner d’autres rencontres. Durant la première moitié de la saison, il a participé à 20 rencontres de championnat et a trouvé le chemin des filets à une reprise.

Sur le Classique contre l’OM, le milieu parisien a rappelé que la confrontation revêt une dimension particulière pour un « Titi » du centre de formation, tout en précisant que ses habitudes de préparation ne changeront pas. Il a insisté sur l’ambition collective : joueurs, direction et supporters veulent la victoire, et lui-même se prépare à tout donner pour y parvenir.

Le match et l’ambiance attendue au Parc

Zaïre-Emery a rappelé la difficulté de se mesurer à l’OM, soulignant que l’opposition est toujours relevée. Toutefois, il mise sur l’atout du stade parisien et sur la ferveur des supporters pour créer une atmosphère différente de celle vécue au Vélodrome. Le milieu promet de répondre présent sur le terrain et de contribuer, avec ses coéquipiers, à emmener le PSG vers un résultat positif.