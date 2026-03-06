Walid Regragui justifie son départ de la sélection marocaine de football

Walid Regragui a confirmé ce jeudi, au cours d’une conférence de presse organisée par la Fédération royale marocaine de football, qu’il quittait ses fonctions de sélectionneur national. L’entraîneur a expliqué publiquement les raisons qui ont motivé cette décision.

Survenant quelques semaines après la finale de la CAN 2025 perdue face au Sénégal, ce départ marque le début d’une nouvelle page pour les Lions de l’Atlas. Le technicien laisse derrière lui, entre autres accomplissements, la qualification historique jusqu’en demi-finales de la Coupe du monde 2022.

Accueilli par des hommages du président de la fédération, Fouzi Lekjaa, et des journalistes présents, Regragui a évoqué une forme d’épuisement psychologique comme motif principal de sa démission.

Moteurs du choix et vision pour l’avenir

Le coach a insisté sur le fait que le haut niveau fonctionne par cycles et que parfois une équipe bénéficie d’un renouvellement de regards et d’énergies. Après une période de réflexion, il a estimé que l’équipe nationale aurait tout à gagner d’un nouvel étincelle avant la prochaine Coupe du monde afin de poursuivre sa progression et viser les ambitions nationales.

Il a précisé que son retrait ne signifiait pas un renoncement, mais un acte mûrement réfléchi destiné au bien du football marocain. Regragui a dit partir par loyauté, en laissant selon lui une formation solide, consciente de sa valeur et prête à affronter les cadors du football mondial.

Fier du chemin parcouru, il a souligné que le Maroc s’est affirmé au sommet du football africain et commence à se faire une place parmi les grandes nations sur la scène internationale, concluant son intervention sur un ton reconnaissant envers le pays et les joueurs.