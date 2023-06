Wagner va transférer ses équipements militaires « lourds » à l’armée russe

Le ministère russe de la Défense a annoncé ce mardi, que des préparatifs étaient en cours pour transférer les équipements militaires « lourds » du groupe paramilitaire Wagner vers l’armée russe.

Le ministère russe de la Défense a confirmé ce mardi, que des démarches étaient en cours pour le transfert des équipements militaires « lourds » appartenant au groupe paramilitaire Wagner vers les unités actives des forces armées russes. Cette annonce survient peu de temps après l’échec d’une rébellion de cette organisation, qui a provoqué de vives secousses au sein du Kremlin.

Dans un communiqué, le ministère de la Défense a déclaré que des préparatifs étaient en cours pour faciliter le transfert des équipements militaires lourds du groupe Wagner. Les détails spécifiques de cette opération n’ont pas été divulgués, mais il est clair que les autorités russes cherchent à consolider les ressources militaires sous le commandement direct de l’armée nationale.

Le groupe paramilitaire Wagner, dirigé par Evguéni Prigojine, est réputé pour ses opérations controversées en Ukraine et en Syrie. Toutefois, cette rébellion avortée a mis en évidence des divisions internes au sein du groupe, remettant en question sa loyauté envers les autorités russes et suscitant des inquiétudes quant à sa capacité à opérer de manière indépendante.

Les motivations derrière la décision de transférer les équipements lourds de Wagner restent floues. Certains observateurs spéculent que cela pourrait être un moyen pour le Kremlin de reprendre le contrôle sur les actions du groupe paramilitaire et d’assurer une supervision plus étroite de ses activités. D’autres estiment que cela pourrait être une mesure pour renforcer l’arsenal de l’armée russe et améliorer sa capacité de déploiement rapide en cas de besoin.