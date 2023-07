Wagner ne combattra plus en Ukraine, mais en Afrique, dit Prigojine

- Publicité-

Le chef des mercenaires mutins russes, Evgeniy Prigozhin, a été montré dans une vidéo mercredi accueillant ses combattants en Biélorussie, leur disant qu’ils ne prendraient plus part à la guerre en Ukraine pour le moment, mais leur ordonnant de rassembler leurs forces pour l’Afrique. Selon Reuters, la vidéo, postée par son service de presse sur Telegram, est la première preuve vidéo des allées et venues de M. Prigozhin depuis la nuit de la mutinerie.

« Bienvenue les gars… Bienvenue sur le sol bélarussien », a déclaré M. Prigozhin. « Nous nous sommes battus honorablement », a déclaré M. Prigozhin. « Vous avez fait beaucoup pour la Russie. Ce qui se passe au front est une honte dans laquelle nous n’avons pas à nous impliquer ».

Dans la vidéo, Prigozhin déclare que ses hommes doivent bien se comporter avec les habitants et leur ordonne d’entraîner l’armée bélarussienne et de rassembler leurs forces en vue d’un « nouveau voyage en Afrique ». « Et peut-être que nous reviendrons à l’OSM (opération militaire spéciale en Ukraine) à un moment donné, lorsque nous serons sûrs de ne pas être obligés de nous couvrir de honte », a déclaré Prigozhin.