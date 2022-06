Vous venez d’être piqué par un moustique? Voici l’astuce géniale pour soigner cette piqûre

En période de pluie, les moustiques envahissent les maisons et deviennent insupportables. Après leur bourdonnement qui empêche de dormir la nuit, elles vous collent leurs piqûres disgracieuses à la peau, avec des démangeaisons intenses. Voici donc pour vous, le remède naturel génial à appliquer pour vous soulager rapidement.

Un moustique vient de vous piquer sournoisement ? La première chose à faire est d’éviter de gratter la zone touchée, même si cela vous démange méchamment. Et pour cause, la piqûre risque de devenir encore plus disgracieuse, de rougir davantage et de s’infecter. Il est donc recommandé de soulager les démangeaisons par d’autres moyens. Le remède le plus populaire serait d’utiliser sa salive : selon les croyances populaires, la salive aurait un effet cicatrisant immédiat. Cette théorie divise les uns et les autres. Mais, d’après les spécialistes, elle assure certainement un refroidissement rapide de la zone piquée. Et justement, refroidir la région affectée est essentiel après ce type de piqûre, car le froid rétrécit les vaisseaux sanguins, réduisant ainsi la libération de substances qui favorisent les démangeaisons et inhibent les processus inflammatoires.

A Lire Aussi: Moustiques: 04 astuces pour éviter de se faire piquer

Voici d’autres moyens de soigner les piqûres de moustiques sans faire appel aux médicaments.

L’oignon fraîchement coupé désinfecte la plaie et réduit les démangeaisons. Et ce, grâce à ses propriétés antiseptiques qui soulagent toutes les douleurs dues aux piqûres de moustiques, mais aussi des abeilles ou des araignées.

Anti-inflammatoire et antiseptique, le gel d’Aloe Vera hydrate et réduit les démangeaisons. Une simple noisette sur la zone touchée vous soulagera sur place et réduira la multiplication des bactéries.

Le jus des feuilles de chou est également conseillé pour réduire les démangeaisons.

Le mélange d’eau et de vinaigre va rafraîchir la zone touchée, désinfecter et empêcher le besoin de grattage. De plus, le vinaigre aide à cicatriser les plaies.

Les protéines de la salive des moustiques se décomposent à une température d’environ 45°C. Autrement dit, même le fait de placer un métal chauffé, comme une cuillère, peut vous soulager grandement.

Appliquez un sac de glace sur la zone immédiatement après une morsure pour aussitôt réduire l’inflammation, les démangeaisons et l’inconfort.

Le miel soulage rapidement les morsures de moustiques grâce à ses vertus antibactériennes et antiseptiques. Appliquez-en un peu sur la zone touchée pour réduire l’inflammation et prévenir l’infection.

Par ailleurs, certaines piqûres de moustiques ou autres morsures d’insectes peuvent provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes. Malheureusement, dans certains cas extrêmes, cela peut conduire à un choc anaphylactique. A ce moment-là, il est urgent d’aller consulter un médecin.