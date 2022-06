Moustiques: 04 astuces pour éviter de se faire piquer

Les moustiques envahissent vos maisons et vous rendent la vie insupportable. Vous vous demandez comment faire pour les éviter. Voici pour vous 04 astuces.

Bruit, piqûres qui grattent, gonflent et réveillent pendant la nuit, ils sont nos ennemis estivaux et il est souvent bien difficile de s’en débarrasser. Au-delà de ces petits désagréments, les moustiques sont capables de véhiculer des maladies le paludisme, etc. Découvrez dans cet article, nos conseils pour lutter contre ces insectes qui nous rendent la vie dure.

L’anticipation

Cette méthode ne requiert aucun produit mais juste un peu de vigilence. Il faut éviter les zones d’eau stagnante chez vous ou dans votre jardin (coupelles de pots de fleurs trop arrosées par exemple) car elles sont des zones propices au développement des larves. Il est aussi recommandé de se couvrir les jambes, les pieds et les bras le soir, et de fermer les fenêtres et les portes lorsque vous allumez les lumières chez vous afin de ne pas attirer les moustiques.

La moustiquaire

Rien de plus efficace qu’une moustiquaire pour passer une nuit tranquille. Placée au-dessus du lit ou installée sur une porte ou une fenêtre, cette solution est infaillible. En plus, elle vous permet de dormir les fenêtres ouvertes. Toutefois, veillez à ne pas trop vous coller à celle-ci pour ne pas leur donner la possibilité de vous piquer à travers.

L’eucalyptus citronné

L’huile essentielle d’eucalyptus citronné est beaucoup utilisée. Certains diffusent 15 gouttes grâce à un diffuseur, d’autres imbibent un mouchoir ou en ajoutent à leur gel douche ou crème pour le corps. La citronnelle est réputée comme étant un vrai repoussoir. Certains sont déjà convaincus, d’autres restent à convaincre. Il est également possible de trouver cette huile sous forme de spray ou de lingettes.

Les feuilles de basilic

Autre remède naturel pour dormir en paix : le basilic. Il vous suffit de placer quelques feuilles sur votre table de nuit. Au rayon plantes, vous pouvez d’autre part opter pour la mélisse. Celle-ci dégage un parfum que ces insectes volants de la famille des diptères ont en horreur. Froissez entre vos mains des feuilles fraîches puis frottez-les sur votre peau.