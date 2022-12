« Vous n’avez pas les bonnes techniques de négociation », Talon tacle les syndicalistes

A l’occasion de sa rencontre avec les partenaires sociaux pour la revalorisation des salaires le mardi 6 décembre 2022, le président Patrice Talon a donné une leçon de stratégie de négociation aux centrales et confédérations syndicales.

Pour qui connait le président Patrice Talon, depuis 2016 où il est élu président de la République du Bénin, il ne fait pas dans la dentelle pour livrer ses impressions. C’est ce qui d’ailleurs fait de lui, un livre ouvert prêt à dire ce qu’il pense, quitte à son interlocuteur de l’interpréter à sa manière.

Qatar 2022 Quarts de Finale Fifa Coupe du Monde Croatie - - Brésil Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Argentine Fifa Coupe du Monde Maroc - - Portugal Fifa Coupe du Monde Angleterre - - France

Et, le président Patrice Talon n’a pas dérogé à la règle le mardi 6 décembre 2022 alors qu’il était en pleine négociation avec les partenaires sociaux sur la revalorisation des salaires. A l’issue de cette rencontre, les centrales et confédérations ont obtenue gain de cause car le Smig est passé de 40 milles CFA à 52 milles CFA, les AME seront payés en 11 mois sur 12 et les salaires de tous les travailleurs ont connu une augmentation considérable.

les partenaires sociaux veulent plus

Mais, voulant toujours plus, les centrales et confédérations syndicales semblent pas reconnaître à sa juste valeur les efforts du gouvernement pour l’amélioration des conditions de vie des travailleurs.

Choqué par cette observation, le président Patrice Talon le leur a reproché sans ambages. « Je vais vous souffler une technique de négociation, pour l’avenir. Quand vous avez en face de vous quelqu’un de qui vous attendez beaucoup, et vous sentez que la personne, votre interlocuteur a fait un effort, il faut le féliciter, tout en exprimant vos attentes. Mais en disant que vraiment, il est extraordinaire, ce qu’il a fait est très bon. Il faut fouetter un peu son égo », a fait remarquer Patrice Talon.

Ce qui peut amener le gouvernement à faire davantage

Pour lui, quand celui qui donne réponse aux requêtes a le sentiment que chaque effort qu’il fait trouve un écho extraordinaire favorable, il est motivé pour en faire davantage. Mais, s’interroge t-il, quand il a l’impression que quelque soit ce qu’il fait, c’est apprécié à peine, pourquoi voulez-vous qu’il fasse un effort supplémentaire?

« Vous êtes tous des parents d’enfants. L’enfant qui est sensible aux cadeaux ou bien aux félicitations, si vous l’encensez, ça le motive et il a envie d’en faire davantage pour avoir encore plus de félicitations. Mais quand il remarque que vous ne faites plus attention à ses succès, ça ne le pousse pas à faire des efforts. Que ce soit bon ou pas, c’est pareil », a-t-il illustré en guise d’exemple sous le regard ahurissant des partenaires sociaux

« Vous n’avez pas les bonnes techniques de négociation », leur reproche Patrice Talon qui se demande s’ils se sont partagés les rôles. Toutefois, il insiste que « le fait de reconnaître l’effort que nous faisons peut amener le gouvernement à en faire davantage ».