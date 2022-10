«Vous mentez et votre famille n’est que…», Kanye West attaque Khloé Kardashian

Kanye West s’en est pris à son ex-belle sœur Khloé Kardashian en traitant leur famille de menteuse en pleine polémique de “White Lives Matter” au lendemain de son événement lors de la Fashion Week de Paris.

Le créateur de mode yeezy, Kanye West ne veut plus se laisser marcher dessus par les Kardashian. Il est revenu sur les allégations précédentes selon lesquelles les Kardashian-Jenners auraient « kidnappé » sa fille Chicago.

« Vous mentez et vous êtes des menteurs, vous avez essentiellement kidnappé

Chicago le jour de son anniversaire afin qu’elle puisse se souvenir que son père

n’était pas là » , a dénoncé Kanye West alors qu’il attaquait directement

Khloé.

Kanye empêché de voir sa fille Chicago

Le rappeur reproche a son ex-femme, Kim Kardashian de l’avoir intentionnellement empêché d’assister à la fête d’anniversaire de sa fille Chicago. «De plus, je devrais voir mes enfants 100% du temps, mais comme il y a une séparation, cela aurait dû être 50% du temps, vous n’auriez pas joué avec Donda comme ça au nom de Jésus », a-t-il conclu en invoquant sa défunte mère.

De son côté, Khloé Kardashian en a cependant assez de son ancien beau-frère, l’exhortant à “arrêter de démolir Kimberly et d’utiliser notre famille quand vous voulez vous détourner”. “Ouais, je t’aime. Je ne veux pas faire ça sur les réseaux sociaux mais vous continuez à l’apporter ici”, a-t-elle écrit.

Pour ce qui concerne l’affaire de la fête d’anniversaire elle estime que Kanye West joue à la victime: « Encore une fois avec le récit d’anniversaire. Assez déjà. Nous connaissons tous la vérité et à mon avis, tout le monde en a marre. Vous savez exactement où sont vos enfants à tout moment et vous vouliez des anniversaires séparés. J’ai vu tous les textes pour le prouver. Et quand vous avez changé d’avis et que vous avez voulu y assister, vous êtes venu », va-t-elle ajouter.