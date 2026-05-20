Secret Story : Noah, ancien finaliste, diplômé d’une université américaine à 20 ans

Noah, ancien finaliste de la treizième saison de Secret Story diffusée sur TF1, vient de franchir une étape majeure de sa vie à seulement 20 ans. Après avoir captivé l’attention du public français sur le petit écran, ce jeune originaire de Marseille réussit aujourd’hui son pari académique en obtenant son diplôme à l’université américaine Harcum College, située à Philadelphie. Ce parcours peu commun entre sport, téléréalité et études supérieures illustre une trajectoire alliant ambition et persévérance.

Lors de la dernière saison de Secret Story, Noah avait déjà surpris les téléspectateurs en dévoilant qu’il poursuivait ses études en parallèle de son aventure télévisuelle. Malgré un résultat modeste en finale, où il a obtenu seulement 3 % des voix face aux 72 % de la gagnante Romy, il s’est distingué par sa présence et son authenticité dans la maison des secrets. Moins d’un an plus tard, il a officialisé sur les réseaux sociaux l’obtention de son diplôme, arborant fièrement sa toge violette et son parchemin.

Cette annonce a rapidement suscité des réactions dans le milieu médiatique, notamment de la part de Christophe Beaugrand, présentateur emblématique de Secret Story, qui a félicité Noah sur Instagram, soulignant la réussite d’un parcours atypique.

Un parcours atypique, de Fréjus à Philadelphie puis Secret Story

Avant de se faire connaître par la télé-réalité, Noah a suivi un chemin singulier marqué par ses passions et engagements multiples. Né à Marseille, il a grandi dans le sud de la France avec un goût prononcé pour le sport. Il a notamment évolué au sein des équipes de football de Fréjus, intégrant les U19 puis l’équipe réserve du club en juillet 2023. Cependant, face aux limites de sa carrière sportive en France, Noah a décidé de s’orienter vers les études internationales.

En 2024, il a quitté son pays d’origine pour s’installer aux États-Unis, s’inscrivant au Harcum College de Philadelphie. Durant cette période, il s’est lancé dans l’aventure Secret Story, un choix inhabituel qui l’a placé sous le feu des projecteurs alors qu’il poursuivait ses études à l’étranger. La double vie qu’il a menée—entre études aux États-Unis et compétition télévisuelle en France—illustre sa capacité d’adaptation et sa ténacité.

Au sein du programme, Noah s’est imposé comme un candidat emblématique. Sa relation avec Constance a particulièrement marqué les esprits, notamment par ses gestes de soutien répétés avant les conséquences du jeu. Le rapprochement entre eux a engendré des tensions avec Anita, son ex-compagne également candidate dans l’émission, révélant l’aspect complexe des relations humaines dans ce contexte télévisuel. Malgré la cohabitation et les multiples confrontations, leur histoire personnelle n’a pas trouvé de résolution lors de cette saison.

Cette expérience dans la maison des secrets lui a permis de gagner en notoriété, tout en poursuivant ses objectifs académiques à distance.

Diplômé à 20 ans, félicité par Christophe Beaugrand

Suite à sa quatrième place en finale, un résultat loin des attentes en termes de votes, Noah s’est montré lucide sur sa performance, déclarant notamment : « C’est vrai que 3 %, ce n’est pas beaucoup. Je suis un compétiteur et c’est vrai que je n’aime pas perdre. Et là, j’ai perdu. Donc c’est une petite déception, un petit échec. Mais je reste quand même fier du parcours que j’ai fait ». Cette maturité a caractérisé son attitude tout au long de l’émission.

Après la diffusion finale, Noah est reparti aux États-Unis où il a consacré toute son énergie à ses études. Le 19 mai 2026, il a partagé une photo en toge violette tenant son diplôme, symbole de l’aboutissement de ses efforts. Cette publication a suscité un vif engouement sur les réseaux sociaux, notamment grâce au partage de Christophe Beaugrand, qui a salué la réussite du jeune homme.

Le parcours de Noah illustre une trajectoire multidimensionnelle, mêlant sport, télé-réalité et réussite académique à l’international.