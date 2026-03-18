« Vous m’avez dit d’arrêter de pleurer après la victoire de Rodri au Ballon d’Or », Vinicius s’en prend aux supporters de Man City

L’ailier du Real Madrid, Vinícius Júnior, est revenu sur sa célébration remarquée lors de la victoire face à Manchester City en Ligue des champions. Malgré un penalty manqué à l’aller au Santiago Bernabéu, l’international brésilien s’est montré décisif au retour, inscrivant un doublé à l’Etihad Stadium. Une performance de haut niveau qui a largement contribué à la qualification du Real Madrid, vainqueur sur l’ensemble des deux matches (5-1).

Au moment de célébrer l’un de ses buts, Vinícius a adressé un message explicite, mimant un « arrête de pleurer ». Une réaction qu’il a ensuite expliquée, évoquant un contexte particulier lié à son précédent passage à Manchester. « La dernière fois que nous sommes venus ici, les supporters de City s’étaient moqués de moi », a-t-il confié, faisant référence à une banderole déployée en tribunes après l’attribution du Ballon d’Or 2024 à Rodri, au détriment du Brésilien.

L’ailier madrilène a toutefois tenu à nuancer son geste : « Ce n’était pas un manque de respect. C’était simplement une manière de répondre sur le terrain et de prouver ma valeur. » Une réponse éclatante, dans un match où Vinícius Júnior a, une nouvelle fois, assumé son statut de joueur décisif sur la scène européenne.

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