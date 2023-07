« Vous faites la honte de notre pays », Anani Sossou en colère contre la jeunesse togolaise

- Advertisement -

Suite à l’annonce de l’arrivée du web influenceur et artiste ivoirien Apoutchou national au Togo, le journaliste Anani Sossou a tenu à dire ses quatre vérités à la jeunesse de son pays.

Dans une récente publication sur sa page Facebook, le célèbre blogueur ivoirien Apoucthou national de son vrai nom Stéphane Agbre a révélé son intention de se rendre prochainement au Togo dans le cadre d’un spectacle. « Le TOGO, l’un des meilleurs pays au monde. Je vous donne rendez-vous à tous à l’aéroport le 21 juillet à 11h30. Le Guide arrive chez vous pour la première fois », a-t-il écrit pour annoncer ainsi sa première visite dans le pays.

Très vite, cette annonce a rapidement engendré un raz-de-marée de réactions à travers les plateformes en ligne. « On t’attend impatiemment », « AP à cause de toi de je viendrai à Lomé juste pour t’accueillir », « Fier tu seras de l’accueil de le guide » Toi-même tu verras, l’aéroport sera rempli de monde« , peut-on entre autre lire dans les commentaires. Des réactions qui n’ont pas été du gout du journaliste Anani Casimir.

Un appel à repenser les aspirations de la jeunesse togolaise !

Le journaliste connu pour sa franchise s’étonne du fait que de nombreux jeunes togolais se laissent emporter par l’arrivée prochaine d’Apoutchou National au Togo, allant jusqu’à promettre un accueil chaleureux à l’aéroport. Pour Sossou, cette attitude dénote une obsession pour des futilités et un abandon des sujets essentiels. Il exprime son incompréhension face à l’idolâtrie dont est victime l’influenceur ivoirien et remet en question l’impact positif de ses discours sur la vie des jeunes togolais.

« Quelle est la valeur ajoutée de cet Apoutchou National dans vos vies. Depuis qu’il vocifère sur les réseaux sociaux qu’est-ce qu’il vous a appris de meilleur? Quel impact positif cela a eu sur vous et qui a transformé ou qui transforme vos vies? Si ce sont des gens comme ça qui sont vos référents, ces gens qui rampent et mendient à l’image de Père Daloa qui le suit partout, alors votre avenir est derrière vous. Arrêtez de vous ridiculiser de la sorte. Vous faites la honte de notre pays« , a écrit Anani Sossou sur sa page Facebook.

Pour finir, le journaliste souligne que des jeunes talentueux et entreprenants existent au sein même du Togo, mais qu’ils ne reçoivent pas la même attention ni le même soutien de la part de leurs pairs. Sossou appelle ainsi la jeunesse togolaise à changer de mentalité et à se tourner vers des modèles plus productifs, capables de véritablement transformer leurs vies.

