«Vous allez me sentir», le chanteur Innoss’B promet des heures chaudes aux Tiktokeurs

Alors que les vidéos deviennent de plus en plus virulentes sur le réseau social tiktok, le chanteur congolais Innoss’B veut se mettre dans les rangs et promet détrôner ses concurrents Tik Tokeurs.

Le réseau social Tiktok fait parler de lui depuis quelques semaines et Innoss’B ne veut pas se fait compter l’histoire. Depuis que sa femme lui a appris comment publier lui-même, le chanteur multiplie des vidéos afin de détrôner les stars de la plateforme.

« Fallait pas qu’elle (Rebo Tchulo, la mère de sa fille ndlr) m’apprenne comment ça marche sur Tik Tok, vous allez me sentir » a-t-il promis à ses concurrents. Depuis l’arrivée de Innoss’B sur tiktok ses fans lui reprochent d’avoir boycotté le réseau social pendant un long moment avant de se décider.